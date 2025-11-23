झापा-४ मा रास्वपाका शम्भु ढकाल निर्वाचित

२४ फागुन, काठमाडौं । झापा क्षेत्र नम्बर ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शम्भुप्रसाद ढकाल निर्वाचित भएका छन् ।
ढकालले ४३ हजार ६ सय ३१ मत ल्याउँदै जित निकाले । एमालेका लालप्रसाद साँवा लिम्बुले ११ हजार ९ सय ८६, कांग्रेसका देउकुमार थेबले ९ हजार ४ सय ३४, श्रम संस्कृति पार्टीका अमृतादेवी राईले ७ हजार १ सय ६१ र राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलाले २ हजार ८० मत ल्याए । रास्वपाले झापाका ५ वटै क्षेत्रमा जित निकालेको छ ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4