+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रश्न गर्दागर्दै जवाफ दिने ठाउँमा पुगे गणेश कार्की

पार्टी स्थापनाकालदेखि नै सभापति रवि लामिछानेका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका कार्कीले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र वैचारिक स्पष्टताको वकालत गर्थे । अहिले चुनाव जितेर उनी आफैं जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ फागुन २५ गते ७:३२

२५ फागुन, विराटनगर । मोरङकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार गणेश कार्की विजयी भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका ‘हेभिवेट’ उम्मेदवार डा. सुनील शर्मा र श्रम संस्कृति पार्टीका अमिर मगरलाई पराजित गर्दै कार्की प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

निकटतम् प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सुनिलकुमार शर्मालाई १२ हजार बढी मतान्तरले पराजित गर्दै कार्की ले संसदकाे यात्रा तय गरेका हुन् । ३६ हजार ९ सय २४ मतसहित कार्की विजयी हुँदा शर्माले २४ हजार ३ सय ५४ मत ल्याए । श्रम संस्कृति पार्टीका अमिर मगरले १६ हजार ५ सय ९, नेकपा एमालेका इरनकुमार राईले ७ हजार ७ सय ५२ र नेकपाका डा. देउमान सम्बाहाङफेले १ हजार २ सय ५९ मत प्राप्त गरे ।

अघिल्लो निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका सुनील शर्मा ४८ हजार ६३१ मतका साथ भारी बहुमतले विजयी भएका थिए । त्यतिबेला रास्वपाका उम्मेदवार विकाश उप्रेतीले मात्र ३ हजार १७२ मत प्राप्त गरेका थिए ।

चलचित्र लेखककाे रूपमा समेत परिचित ४० वर्षीय गणेश कार्की रास्वपाका संस्थापक नेता मध्ये एक हुन् । निर्वाचनअघि रिलिज भएकाे चलचित्र ‘झरीपछिकाे इन्द्रेणी’का लेखक कार्की हुन् ।

मोरङको पथरीशनिश्चरेका स्थायी बासिन्दा कार्की पछिल्लो समय काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आए पनि चुनावका लागि आफ्नै गृहक्षेत्र फर्किएका थिए । रास्वपाभित्र उनी ‘वैचारिक र विद्रोही’ नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

पार्टी स्थापनाकालदेखि नै सभापति रवि लामिछानेका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका कार्कीले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र वैचारिक स्पष्टताको वकालत गर्थे ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा रहेर पनि अन्तिम समयमा नाम काटिएपछि उनी प्रत्यक्षतर्फको चुनावी तयारीमा होमिएका थिए । निर्वाचन प्रचारका क्रममा पनि उनले मतदातालाई प्रश्न गरे । प्रश्नले लाेकतन्त्रलाई बलियाे बनाउने बताउँदै मतदातालाई पनि प्रश्न गर्न सिकाए ।

पार्टी भित्र निरन्तर प्रश्न गर्दागर्दै राजनीतिमा उदाएका कार्की अब जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका हुन् । संसद निर्वाचित भएपछि उनले आफूले गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ छुट्याएका छन् । उनकाे पहिलाे काम सुकुम्बासी र दाेहाेराे स्वामित्व विवाद समाधान हाे । संसद सुरु भएकाे १०० दिनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने बताउँछन् ।

२०७९ काे स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाहलाई विजयी गराउन उनी प्रचारप्रसार अभियानमा सक्रिय थिए । रास्वपाकी तत्कालीन नेता तथा शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा उनले शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा पार्टीकाे तर्फबाट सहयोग पुर्‍याएका थिए । बालेन शाहसँग निकट मानिने कार्कीलाई रास्वपाभित्रका तार्किक नेताका रूपमा लिइन्छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
गणेश कार्की प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मोरङ ३ रास्वपा
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित