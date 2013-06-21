+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालेनलाई राजेशपायलले दिए गीत उपहार : झिक्कै झिक्कै माया तम्लाई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २५ गते १४:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बालेन शाहले सुदुरपश्चिममा चुनाव प्रचारका क्रममा हिउँले ढाकिएको सडकमा उभिएको फोटोसँग 'सुदुर अब दूर नाई, झिक्कै झिक्कै माया तम्लाई' क्याप्सन सेयर गर्नुभयो।
  • उनको क्याप्सन लाखौं रिल्स र टिकटकमा भाइरल बनेको छ र राजनीतिक विम्बका रुपमा व्यापक प्रयोग भइरहेको छ।
  • गायक राजेशपायल राईले बालेनको क्याप्सनबाट प्रेरित भएर गीत तयार पारेका छन् र बालेनलाई जितको शुभकामना दिएका छन्।

काठमाडौं । चुनाव प्रचारका लागि बालेन शाह सुदुरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा पुगेका थिए । सोही बेला उनले हिउँले ढाकिएको सडकमा उभिएको फोटो सेयर गर्दै क्याप्सन लेखेका थिए- सुदुर अब दूर नाई, झिक्कै झिक्कै माया तम्लाई ।’

उनको यो क्याप्सन निकै हिट भयो । यो क्याप्सनमाथि लाखौं रिल्स र टिकटक बने । समग्रमा भन्दा क्याप्सन निकै भाइरल बन्यो । राजनीतिक विम्वका रुपमा उनले भनेको यो प्रेमिल अभिव्यक्ति अहिले पनि उत्तिकै प्रयोग भैरहेको देखिन्छ ।

गायक राजेशपायल राईले त बालेनको उक्त क्याप्सनमाथि गीत नै तयार पारेका छन् । बालेनलाई जितको शुभकामना दिँदै गायक राईले गीतको लिंक सेयर गरेका छन् अनि बालेनको उक्त क्याप्सनको स्क्रिनसट ।

राई लेख्छन्, ‘मैले गीत नै उपहार दिएँ । बाँकी हेर्नु नहेर्नु तपाईंको अधिकार । भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको स्टाटसबाट लिएको शब्द- झिक्कै झिक्कै माया तम्लाई ।’

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
बालेन शाह राजेशपायल राई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनाव नतिजाबारे कलाकार : प्रियंका भन्छिन्- नयाँ नेपालको सपना देख्न थालेका छौं

चुनाव नतिजाबारे कलाकार : प्रियंका भन्छिन्- नयाँ नेपालको सपना देख्न थालेका छौं
बालेनले उठाएको जोखिम जनअनुमोदित

बालेनले उठाएको जोखिम जनअनुमोदित
जेनजी विद्रोहले ओली सत्ता ढल्यो, ब्यालेट विद्रोहले एमाले

जेनजी विद्रोहले ओली सत्ता ढल्यो, ब्यालेट विद्रोहले एमाले
ओलीलाई हराएपछि बालेनको सेलिब्रेसन, हेर्नुस् तस्वीरहरू

ओलीलाई हराएपछि बालेनको सेलिब्रेसन, हेर्नुस् तस्वीरहरू
झापा-५ मा ओलीसँग करिब ५० हजार मतान्तरले बालेन निर्वाचित

झापा-५ मा ओलीसँग करिब ५० हजार मतान्तरले बालेन निर्वाचित
ओली बालेनभन्दा ३१ हजार मतले पछि

ओली बालेनभन्दा ३१ हजार मतले पछि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित