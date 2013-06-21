सिरहामा खाना पकाउने ग्यासको कालोबजारी बढ्यो

२५ फागुन, सिरहा । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव बढेको छ । अभावलाई देखाउँदै विक्रेताहरूले सिरहामा कालोबजारी गर्न थालेका छन् ।
‘अभावको मौका छोपेर लहानका ग्यास बेच्ने पसलेहरूले कालोबजारी गर्न थाले,’ लहानस्थित महराजा रेस्टुरेन्ट एन्ड होटेलका सञ्चालक पिन्टु राउतले भने, ‘दुई थान ग्यास लिन जाँदा प्रतिसिलिन्डर ४ हजार ५०० रुपैयाँ मागियो ।’
एकाएक त्यति चर्को मूल्य सुनेपछि आफू चकित भएर फर्किएको उनले बताए । ‘दुई सिलिन्डरको तीन हजार ८२० पर्नुपर्ने हो । ९ हजार भनेपछि कसरी पैसा तिर्नु ! रित्तै हात फर्किएँ,’ उनले भने ।
गोलबजार नगरपालिका–८ मा चिया–नास्ताको पसल चलाउँदै आएका व्रह्मदेव यादलले निर्धारित मूल्यमा सिलिन्डर नपाउँदा व्यवसाय चलाउनै समस्या भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सिलिन्डर किन्दा ४ हजार ५०० तिर्नुपर्छ । त्यति महँगोमा किनेर कसरी खर्च धान्नु । अब त खाना पनि खान नसकिने अवस्था आउने चिन्ता बढ्यो ।’
सिरहामा खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार ९१० रुपैयाँमा खुद्रमा मूल्य छ । तर त्यसको दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा कालोबजारी भइरहेको उनले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले कालोबजारी गर्नु कानुनविपरीत काम रहेको बताए । ‘कालोबजारी गरे कानुनबमोजिम सजाय हुन्छ । हामी वाणिज्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्छौँ,’ उनले भने, ‘कालोबजारी पाइएको खण्डमा कारबाही हुन्छ ।’
