नेपालले शान्तिपूर्ण निर्वाचन गरेकामा बाङ्लादेशी प्रधानमन्त्रीको बधाई

२५ फागुन, काठमाडौं । बाङ्ग्लादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले नेपालमा शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भएकामा बधाई दिएका छन् । सोमबार फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री रहमानले संसदीय निर्वाचन सफल र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएकामा नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई बधाई दिएका हुन् ।
‘यो महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासले नेपाली जनताको आकांक्षा र सहनशीलतालाई तथा उनीहरूको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मजबुतीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ,’ प्रधानमन्त्री रहमानले लेखेका छन् ।
साथै, बाङ्ग्लादेश सरकार नयाँ सरकार र नेपाली जनतासँग मिलेर दुई देशबीचको लामो समयदेखि रहेको मित्रता तथा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्न इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री रहमानले उल्लेख गरेका छन् ।
