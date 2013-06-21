+
मध्यपूर्वको तनाव अन्त्यबारे ट्रम्प र पुटिनबीच कुराकानी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २६ गते ७:४२

काठमाडौं । इरानमा युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा अमेरिकी सेनाको अभियान चाँडै सकिन सक्ने तर यो हप्ता नै समाप्त नहुने बताएका छन् ।

ट्रम्पले भनेका छन्, ‘इरानसँग जे–जे थियो, लगभग सबै समाप्त भइसकेको छ, यहाँसम्म कि उनीहरूको नेतृत्व पनि कमजोर भइसकेको छ ।’

फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यतिर अमेरिका र इजरायलले इरानमा संयुक्त आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि मध्यपूर्वका देशहरूमा तनाव बढिरहेको छ ।

यस तनावबारे रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग कुराकानी गरेको ट्रम्पले बताएका छन् । कुराकानीको क्रममा मध्यपूर्वको अवस्थाबारे पनि छलफल भएको र पुटिनले सहयोग गर्न चाहेको ट्रम्पको भनाइ छ ।

ट्रम्पका अनुसार उनले पुटिनलाई ‘यदि तपाईं युक्रेनको युद्ध अन्त्य गराउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने, त्यो अझ उपयोगी हुनेछ’ भनेका थिए ।

अमेरिकी र इजरायली आक्रमणबाट इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीसहितका शीर्ष नेताहरु मरिएका थिए । अलि खामेनी मारिएपछि इरानले उनकै छोरा मोज्तबा खामेनीलाई सर्वोच्च नेता चयन गरेको छ ।

रूसी राष्ट्रपति पुटिनले सोमबार मोजतबा खामेनीलाई इरानको नयाँ सुप्रिम लिडर बनेकोमा बधाई दिएका थिए । रुसी राष्ट्रपतिले भनेका थिए, ‘तेहरानका लागि रूसले आफ्नो अटल समर्थन र इरानी साथीहरूसँगको एकता पुन: पुष्टि गर्दछ । हामी सधैं भरपर्दो साझेदार रहने बाचा गर्दछौं ।’

तर ट्रम्पले इरानको नयाँ नेताका मोजतबा खामेनीलाई धेरै मानिसहरूले राम्रोसँग नचिनेको र आफू खुसी नभएको बताएका छन् ।

ट्रम्पले आफूले रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग फोनमा कुराकानी गर्दा युक्रेनमा जारी युद्धबारे पनि छलफल गरेको बताएका छन् । र कुराकानी सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

ट्रम्पले भनेका छन्, ‘युक्रेनको युद्ध यस्तो संघर्ष हो, जसको अन्त्य नजिकै देखिँदैन । राष्ट्रपति पुटिन र भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीबीच गहिरो दुश्मनी छ र उनीहरू कुनै सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।’

मध्यपूर्वको तनाव
