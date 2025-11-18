तुइन खोलाको पहिरोमा राखियो फ्लड लाइट

३० फागुन, काठमाडौं । मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड अन्तर्गत तुइन खोला पुल नजिकै फ्लड लाइट जडान गरिएको छ ।
सडक डिभिजन भरतपुरका सब इन्जिनियर हरि कुमार श्रेष्ठका अनुसार, शनिबार उक्त ठाउँमा दुई वटा फ्लड लाइट जडान गरिएको हो ।
उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि समय ढुंगा खस्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रातको समयमा पनि स्पष्ट देखिनेगरी फ्लडलाइट जडान गरिएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।
ओभरटेक नगरी संयमित भइ यात्रा गर्नका लागि चालक एवं यात्रुहरूलाई आग्रह समेत गरिएको उनले बताए ।
हिजोमात्रै काठमाडौंबाट काँकडभिट्टा जाँदै गरेको नाइट बसको क्याबिनमा ढुंगो बजारिएको थियो । यद्यपि, चालकको होसियारीले ठूलो दुर्घटना टरेको थियो । उक्त दृश्य बसमा रहेको सीसीटीभी क्यामरामा रेकर्ड भएको थियो ।
बागमती प्रदेश ०३–००१ ख–४८७१ नम्बरको बसमा उक्त घटना भएको थियो । बसमा ४३ जना सवार थिए ।
तुइन खोलामा गत वर्षायाममा निरन्तर पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको थियो ।
