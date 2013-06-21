पटकपटक तस्करी र भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए, झलकराम अधिकारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव झलकराम अधिकारीविरुद्ध राजस्व चुहावटको उजुरी मिलाइदिएबापत ७० लाख रुपैंया घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्यो।
- अख्तियारले अधिकारी साउन, २०७९ मा घुस लिएको र त्यो रकम जग्गा खरिद र ऋण व्यवस्थापनमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
- अधिकारीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन गरिएको छ र उनी यसअघि पनि विवादमा परेका सहसचिव हुन्।
१ चैत, काठमाडौं । राजस्व चुहावटको उजुरी मिलाइदिएबापत ७० लाख रुपैंया घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव झलकराम अधिकारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्यो ।
उनी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएका बेला साउन, २०७९ मा घुस लिएको र त्यो रकम दोस्रो तहका मानिसहरु प्रयोग गरेर जग्गा खरिद र ऋण व्यवस्थापनमा काम गरेको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै सचिव हुने बरियताक्रममा रहेका उनी निलम्बनमा परेका छन् ।
उनी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा परेका सहसचिव हुन् । शक्ति र पहुँचका भरमा आकर्षक कार्यालयहरुमा पोस्टिङ हुने उनी त्यसक्रममा पटकपटक विवादमा परेका थिए ।
भदौ, २०८० मा उनी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक थिए । सुन तस्करीमा मुछिएका चिनिया नागरिक दावा छिरिङसँग जोडिएको भेटिएपछि उनी महानिर्देशकबाट मन्त्रालयमा तानिएका थिए ।
चैत, २०८० मा सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले उनलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । दावा र उनीबीच विच्याट एपमा पटकपटक कुराकानी भएर सामान छाड्ने गरेको खुलेको थियो, उनी त्यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभागमै थिए ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि झलकरामको भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो । उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा गरेको शंकास्पद गरिविधिका कारण जीवी राई नेपालबाट फरार हुने मौका पाएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
माघ, २०७५ मा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा पनि उनी टेण्डरसम्बन्धी विवादमा मुछिएका थिए ।
