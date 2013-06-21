पटकपटक तस्करी र भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए, झलकराम अधिकारी

उनी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा परेका सहसचिव हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १९:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव झलकराम अधिकारीविरुद्ध राजस्व चुहावटको उजुरी मिलाइदिएबापत ७० लाख रुपैंया घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्‍यो।
  • अख्तियारले अधिकारी साउन, २०७९ मा घुस लिएको र त्यो रकम जग्गा खरिद र ऋण व्यवस्थापनमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ।
  • अधिकारीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन गरिएको छ र उनी यसअघि पनि विवादमा परेका सहसचिव हुन्।

१ चैत, काठमाडौं । राजस्व चुहावटको उजुरी मिलाइदिएबापत ७० लाख रुपैंया घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव झलकराम अधिकारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गर्‍यो ।

उनी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएका बेला साउन, २०७९ मा घुस लिएको र त्यो रकम दोस्रो तहका मानिसहरु प्रयोग गरेर जग्गा खरिद र ऋण व्यवस्थापनमा काम गरेको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै सचिव हुने बरियताक्रममा रहेका उनी निलम्बनमा परेका छन् ।

उनी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा परेका सहसचिव हुन् । शक्ति र पहुँचका भरमा आकर्षक कार्यालयहरुमा पोस्टिङ हुने उनी त्यसक्रममा पटकपटक विवादमा परेका थिए ।

भदौ, २०८० मा उनी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक थिए । सुन तस्करीमा मुछिएका चिनिया नागरिक दावा छिरिङसँग जोडिएको भेटिएपछि उनी महानिर्देशकबाट मन्त्रालयमा तानिएका थिए ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी मन्त्रालय तानिए

चैत, २०८० मा सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले उनलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । दावा र उनीबीच विच्याट एपमा पटकपटक कुराकानी भएर सामान छाड्ने गरेको खुलेको थियो, उनी त्यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभागमै थिए ।

सुन प्रकरणमा सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि झलकरामको भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो । उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा गरेको शंकास्पद गरिविधिका कारण जीवी राई नेपालबाट फरार हुने मौका पाएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

माघ, २०७५ मा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा पनि उनी टेण्डरसम्बन्धी विवादमा मुछिएका थिए ।

पोखरा महानगर सटर विवाद : म्याद नसकिँदै पुनः टेन्डर भएको खुलासा
सहसचिव झलकराम अधिकारीविरुद्ध ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप
झलकराम अधिकारी
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश
दुई तिहाइको भार

