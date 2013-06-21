सहसचिव अधिकारीसँग अदालतले माग्यो २५ लाख धरौटी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १८:०७

  • विशेष अदालतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख रुपैंया धरौटी मागेको छ।
  • अख्तियारले अधिकारीमाथि ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो।
  • अधिकारी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा छन्।

१० चैत, काठमाडौं । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरु हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उनीसँग २५ लाख धरौटी मागेको हो ।

अधिकारीमाथि अख्तियारले ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएको थियो । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अधिकारी निलम्बनमा छन् ।

