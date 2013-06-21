इरानको नयाँ सुरक्षा प्रमुखमा मोहम्मद बागेर जोल्घादर नियुक्त

जोल्घादरले अब १६ मार्चमा इजरायली आक्रमणमा मारिएका अली लारिजानीको स्थान लिनेछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १८:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानले अली लारिजानीको मृत्युपछि मोहम्मद बागेर जोल्घादरलाई सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को नयाँ सचिव नियुक्त गरेको छ।
  • राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार उपप्रमुख सय्यद मोहम्मद मेहदी तबताबाईले इरानका सर्वोच्च नेताको राय र अनुमोदनम\' नियुक्ति पुष्टि गरेका छन्।
  • जोल्घादरले १६ मार्चमा इजरायली आक्रमणमा मारिएका लारिजानीको स्थान लिनेछन् र उनी आईआरजीसीका पूर्व उपकमान्डर-इन-चीफ हुन्।

अली लारिजानीको मृत्युपछि इरानले नयाँ सुरक्षा प्रमुख नियुक्त गरेको छ । मोहम्मद बागेर जोल्घादरलाई सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को नयाँ सचिव नियुक्त गरिएको हो ।

बीबीसी फारसीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार तथा सूचना उपप्रमुख सय्यद मोहम्मद मेहदी तबताबाईले एक्समार्फत नयाँ सुरक्षा प्रमुख नियुक्तिको पुष्टि गरेका छन् ।

‘इरानका सर्वोच्च नेताको राय र अनुमोदनमा’ यस्तो निर्णय गरिएको उनले लेखेका छन् ।

जोल्घादरले अब १६ मार्चमा इजरायली आक्रमणमा मारिएका अली लारिजानीको स्थान लिनेछन् ।

ब्रिगेडियर जनरल जोल्घादर क्रान्तिकारी गार्डका कमान्डरहरू मध्ये एक थिए ।

उनी रमजान ओभरसिज बेसका संस्थापकहरू मध्ये एक थिए, जुन पछि कुड्स फोर्स (आईआरजीसीको विदेशी शाखा) को आधार बन्यो ।

जोल्गादरले आठ वर्षसम्म आईआरजीसी संयुक्त कर्मचारीको प्रमुख र आठ वर्षसम्म इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्सको उपकमान्डर-इन-चीफको रूपमा सेवा गरे ।

इरान मोहम्मद बागेर जोल्घादर
इरानले भन्यो– इजरायलको कारण युद्ध लम्बियो, क्षतिपूर्ति नभएसम्म आक्रमण रोक्दैनौं

खाडी मुलुकहरुले इरानमाथि किन आक्रमण गरेका छैनन् ?

युद्धका बीच तेल-ग्यासबाट इरानको अत्यधिक कमाइ, अप्ठ्यारोमा खाडी देशहरू

इरानका ऊर्जा स्थलमा हमला भए होर्मुज स्ट्रेट पूर्णरुपमा बन्द गर्ने इरानको चेतावनी

इरानको आक्रमणपछि इजरायलमा रहेका नेपालीहरूमा चिन्ता बढ्दो

अमेरिकी सेनाको दाबी- होर्मुजमा धम्की दिने इरानको क्षमता कमजोर पारिसक्यौँ

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

