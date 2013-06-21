इरानको नयाँ सुरक्षा प्रमुखमा मोहम्मद बागेर जोल्घादर नियुक्त

News Summary
अली लारिजानीको मृत्युपछि इरानले नयाँ सुरक्षा प्रमुख नियुक्त गरेको छ । मोहम्मद बागेर जोल्घादरलाई सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को नयाँ सचिव नियुक्त गरिएको हो ।
बीबीसी फारसीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार तथा सूचना उपप्रमुख सय्यद मोहम्मद मेहदी तबताबाईले एक्समार्फत नयाँ सुरक्षा प्रमुख नियुक्तिको पुष्टि गरेका छन् ।
‘इरानका सर्वोच्च नेताको राय र अनुमोदनमा’ यस्तो निर्णय गरिएको उनले लेखेका छन् ।
जोल्घादरले अब १६ मार्चमा इजरायली आक्रमणमा मारिएका अली लारिजानीको स्थान लिनेछन् ।
ब्रिगेडियर जनरल जोल्घादर क्रान्तिकारी गार्डका कमान्डरहरू मध्ये एक थिए ।
उनी रमजान ओभरसिज बेसका संस्थापकहरू मध्ये एक थिए, जुन पछि कुड्स फोर्स (आईआरजीसीको विदेशी शाखा) को आधार बन्यो ।
जोल्गादरले आठ वर्षसम्म आईआरजीसी संयुक्त कर्मचारीको प्रमुख र आठ वर्षसम्म इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्सको उपकमान्डर-इन-चीफको रूपमा सेवा गरे ।
