+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानको आक्रमणपछि इजरायलमा रहेका नेपालीहरूमा चिन्ता बढ्दो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १७:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानबाट इजरायलमा भइरहेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले त्यहाँका नेपालीहरूमा सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ।
  • तेल अविव, अराद र दिमोनामा मिसाइल आक्रमण तीव्र हुँदै गएका छन् र केही व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्।
  • एनआरएनए इजरायलले नेपालीहरूलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र समस्यामा परे सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ।

८ चैत, काठमाडौं । इजरायलमा पछिल्ला दिनहरूमा इरानबाट भइरहेको क्षेप्यास्त्र तथा ब्यालेस्टिक मिसाइल आक्रमणका कारण अवस्था गम्भीर बन्दै गएको त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले बताएका छन् ।

विशेषगरी हिजोदेखि आक्रमणको तीव्रता बढ्दै गएको र सर्वसाधारणमा त्रासको अवस्था देखिएको छ । त्यहाँ रहेका नेपालीहरू हालसम्मको अवस्थामा सुरक्षित रहेपनि बढ्दो आक्रमणबाट त्रसित देखिएका छन् । उनीहरूमा सुरक्षा चिन्ता बढ्दै गएको हो ।

एनआरएनए आईसीसी सदस्य अलि महम्मद मियाँका अनुसार विगतको तुलनामा हिजोबाट बढी मात्रामा क्षेप्यास्त्र आक्रमण भइरहेका छन् ।

दक्षिणी शहर अराद, उत्तरी क्षेत्र दिमोना तथा राजधानी क्षेत्र तेल अविवमा लगातार मिसाइल आक्रमण भएका छन् । इजरायलको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली पहिलेको तुलनामा कमजोर देखिएको छ ।

आज बिहान मात्रै तेल अविव क्षेत्रमा पटक–पटक आक्रमण भएको थियो । विशेषगरी रामत गान र पेटाह टिक्वा लगायतका स्थानमा मिसाइल खसेका छन्, जसबाट कम्तीमा केही व्यक्ति घाइते भएका छन् ।

लगातार क्षेप्यास्त्र आइरहेपनि हालसम्म नेपालीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको जानकारी नआएको मिँयाको भनाइ छ । तर अवस्था दिनप्रतिदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

इजरायलमा अधिकांश घर तथा कार्यस्थलमा बंकर (सेल्टर) व्यवस्था भए पनि सबै नेपालीले समान रूपमा त्यसको उपयोग गर्न नपाएको गुनासो छ । विशेषगरी वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तिको हेरचाह गर्ने काममा रहेका नेपालीहरूलाई साइरन बजेपछि तत्काल सेल्टरमा जान कठिन हुने गरेको बताइएको छ । रोजगारदातालाई छाडेर आफैं सुरक्षित हुन जान पनि सम्भव हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली नेपाली केयरगिभरहरू जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

इजरायलमा साइरन बज्नु अघि करिब १० मिनेटअघि चेतावनी सन्देश आउने र त्यसपछि एक मिनेटभित्र नजिकको बंकरमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर व्यवहारमा सबैका लागि यो सहज नहुने उनीहरूको अनुभव छ ।

लगातार बढ्दो आक्रमणका कारण सर्वसाधारण तथा नेपालीहरूमा त्रास फैलिएको छ र यदि युद्ध लामो समयसम्म लम्बियो भने स्थिति झन् जटिल बन्नेछ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इजरायलले त्यस्तो समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ । इजरायल–इरान युद्ध अत्यन्तै विषम अवस्थामा पुगेको भन्दै इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो । कुनै समस्यामा परेको खण्डमा एनआरएनलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
इरान नेपाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित