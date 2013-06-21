दक्षिण इजरायलको अरादमा मिसाइल आक्रमण; घाइते हुनेको संख्या ८८ पुग्यो

८ चैत, काठमाडौं । दक्षिण इजरायलको अराद सहरमा भएको भीषण मिसाइल आक्रमणमा परी घाइते हुनेहरूको संख्या ८८ पुगेको छ।
इजरायलको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाका अनुसार घाइतेहरूलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गरिएको छ, जसमध्ये १० जनाको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको र १९ जना मध्यम घाइते भएका छन्। अन्य ५५ जना सामान्य घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
यसअघि ६४ जना घाइते भएको जानकारी दिइएको भए पनि पछिल्लो समय घाइतेहरूको संख्या थपिएको हो। इरानसँगको युद्ध चौथो हप्तामा प्रवेश गरिरहँदा इजरायलका विभिन्न सहरहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमणहरू तीव्र भएका छन्।
अराद सहरमा भएको यो क्षतिलाई यस क्षेत्रकै ठूलो मानवीय क्षतिको रूपमा हेरिएको छ। इजरायली सेनाले यस आक्रमणको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ।
