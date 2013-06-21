+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दक्षिण इजरायलको अरादमा मिसाइल आक्रमण; घाइते हुनेको संख्या ८८ पुग्यो

दक्षिण इजरायलको अराद सहरमा भएको भीषण मिसाइल आक्रमणमा परी घाइते हुनेहरूको संख्या ८८ पुगेको  छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १८:३४
Photo Credit : एपी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दक्षिण इजरायलको अराद सहरमा भएको मिसाइल आक्रमणमा घाइते हुनेहरूको संख्या ८८ पुगेको छ।
  • इजरायलको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाले १० जनाको अवस्था गम्भीर र १९ जनाको मध्यम घाइते रहेको बताएको छ।
  • इरानसँगको युद्ध चौथो हप्तामा प्रवेश गर्दा इजरायलका सहरहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण तीव्र भएका छन्।

८ चैत, काठमाडौं । दक्षिण इजरायलको अराद सहरमा भएको भीषण मिसाइल आक्रमणमा परी घाइते हुनेहरूको संख्या ८८ पुगेको  छ।

इजरायलको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाका अनुसार घाइतेहरूलाई तत्काल अस्पताल भर्ना गरिएको छ, जसमध्ये १० जनाको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको र १९ जना मध्यम घाइते भएका छन्। अन्य ५५ जना सामान्य घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

यसअघि ६४ जना घाइते भएको जानकारी दिइएको भए पनि पछिल्लो समय घाइतेहरूको संख्या थपिएको हो। इरानसँगको युद्ध चौथो हप्तामा प्रवेश गरिरहँदा इजरायलका विभिन्न सहरहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमणहरू तीव्र भएका छन्।

अराद सहरमा भएको यो क्षतिलाई यस क्षेत्रकै ठूलो मानवीय क्षतिको रूपमा हेरिएको छ। इजरायली सेनाले यस आक्रमणको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
इजरायल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित