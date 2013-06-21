क्रिप्टो कारोबारको आरोपमा भारतीयसहित ३ पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- क्रिप्टो करेन्सी कारोबार आरोपमा भारत पश्चिम बंगालका प्रवेश खलीसहित तीन जना पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ पर्नेहरूमा बाँकेको नेपालगञ्जका नरेश रेउल र सर्लाहीकी दिप्ती पोखरेल पनि छन्।
- उनीहरूले १५ लाख ३० हजार बराबरको क्रिप्टो कारोबार गरेको पाइएको छ र चार थान मोबाइल बरामद गरिएको छ।
८ चैत, काठमाडौं । क्रिप्टो करेन्सी कारोबार आरोपमा एक भारतीय नागरिकसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा भारत पश्चिम बंगालका प्रवेश खली, बाँकेको नेपालगञ्जका नरेश रेउले र सर्लाहीका दिप्ती पोखरेल छन् । उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूले १५ लाख ३० हजार बराबरको क्रिप्टो कारोबार गरकेो पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता मनोहरप्रसाद भट्टले बताए ।
उनीहरूबाट ४ थान मोबाइल पनि बरामद भएको छ ।पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।
प्रतिक्रिया