क्रिप्टो कारोबारको आरोपमा भारतीयसहित ३ पक्राउ

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १५:२२

  • क्रिप्टो करेन्सी कारोबार आरोपमा भारत पश्चिम बंगालका प्रवेश खलीसहित तीन जना पक्राउ परेका छन्।
  • पक्राउ पर्नेहरूमा बाँकेको नेपालगञ्जका नरेश रेउल र सर्लाहीकी दिप्ती पोखरेल पनि छन्।
  • उनीहरूले १५ लाख ३० हजार बराबरको क्रिप्टो कारोबार गरेको पाइएको छ र चार थान मोबाइल बरामद गरिएको छ।

८ चैत, काठमाडौं । क्रिप्टो करेन्सी कारोबार आरोपमा एक भारतीय नागरिकसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेहरूमा भारत पश्चिम बंगालका प्रवेश खली, बाँकेको नेपालगञ्जका नरेश रेउले र सर्लाहीका दिप्ती पोखरेल छन् । उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरूले १५ लाख ३० हजार बराबरको क्रिप्टो कारोबार गरकेो पाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता मनोहरप्रसाद भट्टले बताए ।

उनीहरूबाट ४ थान मोबाइल पनि बरामद भएको छ ।पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।

क्रिप्टो कारोबार
Hot Properties

