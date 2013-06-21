२६ तोला सुन चोरीको आरोपमा २ जना पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २६ तोला सुन चोरीको आरोपमा काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–२ का उपेन्द्र खत्री र कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका–२ का निजर सापकोटा पक्राउ परेका छन्।
- जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले ६ चैतमा कालोपुलको घरबाट २६ तोला ८ आना र ३३ हजार मूल्यका चाँदीका गरगहना चोरी गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो।
- पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट चोरीका सुनचाँदीका गरगहना, खुकुरी, रड, तरबार, स्कुटर र नगद २ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ।
८ चैत, काठमाडौं । २६ तोला सुन चोरीको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–२ का २३ वर्षीय उपेन्द्र खत्री र कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–२ का २६ वर्षीय निजर सापकोटा छन् ।
उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो । ६ चैतमा कालोपुलको एक घरबाट उनीहरुले २६ तोला ८ आना र ३३ हजार मूल्यका चाँदीका गरगहना चोरी गरेको आरोप छ ।
उनीहरुबाट चोरीका सुनचाँदीका गरगहना बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ । साथै चोरी गर्न जाँदा प्रयोग भएका खुकुरी, रड, तरबार, स्कुटर पनि बरामद भएको छ । नगद २ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पनि बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ ।
