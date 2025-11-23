काठमाडौं सरकारी धार नजिकबाट साढे ६५ लाखको चोरी 

१० फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको सरकारी धार नजिक एक घरमा चोरी भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका-२६ सरकारी धारा नजिक डेरा गरी बस्ने बाग्लुङ घरभएकी ३५ वर्षीया कालिका रोका मगरको कोठाबाट सुन तथा चाँदीका गरगहना र नगद समेत गरी करिब ५६ लाख ५० हजार रूपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार शनिबार दिउँसो मगरको कोठामा चोरी भएको र चोरीमा संलग्न व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको छ ।
