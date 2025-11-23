+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
आलेख :

हीनताबोधको जगमा उभिएको महामानवता : इरान, इजरायलदेखि नेपालसम्म

विश्वको शक्ति समीकरण बदलिरहेको यो समयमा स्थिरता र सार्वभौमसत्ताको नाममा जति जे जोगिएको छ, त्यसको भविष्य पनि अनिश्चित नै देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा हामीलाई विवेक, दूरदर्शिता, अनुशासन र मेहनतको खाँचो छ।

0Comments
Shares
दोभान राई दोभान राई
२०८२ फागुन १८ गते २२:१५

इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि गरेको आक्रमण र त्यसले निम्त्याएको युद्ध विश्वमञ्चमा भइरहेको नाटकीय घटनाक्रमको शृंखलाको पछिल्लो असंगत अध्याय हो । यो अवास्तविक लाग्छ, तर अपेक्षित पनि ।

नैतिकताको तर्कबा  ट हेर्दा यो अर्थहीन देखिन्छ, तथापि, शक्तिको हताश नाच र कुण्ठाको विष्फोटको अनुक्रमको आधारमा यो अपरिहार्य झैँ देखिन्छ । अतिवादी पात्र र अतिरञ्जित परिघटनाहरुको अविरल झैँ लाग्ने लहर- विचित्र लाग्दा लाग्दै अजीब तरिकाले परिचित पनि लाग्छ -मानौ ती हामीभित्रैका सुसुप्त चेतका अँध्यारा छायाहरु हुन्, प्राचीन चेतावनीहरूका प्रकटीकरण हुन् ।

मानव सभ्यताको एक विशेष कालखण्डमा छौं हामी । विश्व व्यवस्था र सामाजिक विघटनको तरल स्थितिमा, पर्यावरणीय विनाश, आर्थिक अनिश्चितता र प्रविधिको तीव्रताले रन्थनिएको मानवसमुदायको ठूलो हिस्सा हतास मनोवृत्तिको भूमरीमा छ । हाम्रो सूचना र भावनाको मण्डल – डर र आत्म-संशय, क्रोध र उन्मादले एकदम धुलित, अध्यारो भएको छ ।

यस्तो समयलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? हामी कसरी संवाद गर्ने ? भविष्यका सम्भावनाहरूप्रति उत्तरदायी हुँदै हामी कसरी जिम्मेवार भएर बोल्ने ? तथ्य र प्रामाणिकताको जगमा टेकेरै अनिश्चिततालाई कसरी आकलन गर्ने, अदृश्य तर निर्णायक छायाहरूलाई कसरी व्याख्या गर्ने ?

विगतको वैभवको धङधङीमा अल्झिएर सन्तुलन गुमाएको इरान र वर्तमानको प्रभुता गुम्दै गएर आत्तिएको अराजक अमेरिकासँगै, तेस्रो पात्र इजरायल मानव सभ्यताको रंगमञ्चमा एउटा प्रतीकात्मक पहेली हो ।

अविराम पीडा, युद्ध, अन्याय र आघातको घट्टमा निर्माण भएको इजरायल आजको दिनमा एउटा चेतावनीको बिम्ब हो: कि कसरी पीडित मनोवृतिले पीडकको उग्र रूप लिन्छ ।

‘द इजरायली माइन्ड’ मा एलोन ग्राचले यो सामूहिक मनोविज्ञानको वर्णन गरेका छन् । इजरायलीमा यहुदीहरुको ऐतिहासिक असहायताका अप्रिय अनुभवले लाज र हीनताबोधको आघात गहिरोसँग गाडिएको छ र त्यो लाज र हिनताबोधको छाया, अहमता र आत्मलीनतामा प्रकट हुन्छ ।

हुन त आघातले समानुभूति र विनम्रता पनि पैदा गर्न सक्छ, जुन कुरा हामी धेरै यहूदी विचारक र अभियन्ता र इजरायली नागरिकहरूको केहि हिस्सामा देख्छौं, तर राज्यका रूपमा इजरायलले आधिपत्यवादी वर्चस्वको बाटोमा गएको छ, अनियन्त्रित शक्तिउन्मादको उग्ररुप धारण गरेको छ – जस्को जरामा लाज र हिनतावोधको छाया छ ।

इजरायलको आक्रमण भन्दा ठिक अघि, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले इजरायलको भ्रमण गरेका थिए, जसले धेरै अड्कलबाजीहरू निम्त्यायो । औपनिवेशिकताविरोधी नैतिक धरातलका कारण ऐतिहासिक रूपमा प्यालेस्टाइनको पक्षधर रहेको भारत, हाल मोदीको नेतृत्वमा इजरायलप्रति बिछट्टै आकृष्ट भएको छ ।

भारतले भर्खरै ‘एआई इम्प्याक्ट समिट’, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो जहाँ म पनि सहभागी हुन गएको थिए । “सर्वजन हिताय, सार्वजन सुखाय- सबैको लागि कल्याण, सबैको लागि खुशी” को नारामा आयोजित यो सम्मेलन ‘भारत मण्डपम’ मा आयोजना गरिएको थियो, जहाँ ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ (विश्व एक परिवार हो) को संदेश रहेका अनुपम कलाकृतिहरू थिए ।

आफूलाई ‘विश्वगुरु’ भनेर ब्रान्डिङ गर्न खोजिरहेको भारतमा मानवता र लोकतन्त्रको संदेशका ऐतिहासिक ज्ञान र अनुभवका भण्डार छन्। तर आजको मोदी नेतृत्वको हिन्दुत्व-वादी भारत सरकार यहि मूल्यको प्रतिपक्षमा छ ।

भारतलाई हिन्दू धर्मको भूमि ठान्ने एउटा ठूलो तप्का भारतको इतिहासमा इस्लामिक साम्राज्य र बेलायती उपनिवेशद्वारा दमित हुनुपरेको लज्जा र हीनताबोधबाट ग्रसित बन्यो । त्यही हीनताबोधको जगमा ‘हिन्दुत्व’ को जन्म भयो । यो ‘हिन्दुत्वको उन्माद’ अल्पसंख्यकहरूमाथि क्रूरता र हिंसाको रूपमा प्रकट हुन्छ ।

भारतीय मिडिया र डिजिटल दुनियाँभरि सर्वोच्चताको मिथकले भरिएको यो हिन्दुत्वले भारतलाई भद्रगोल र अक्षमताको ओरालोमा धकेलिरहेको छ । त्यो भद्रगोल र अक्षमता हालैको ‘एआई इम्प्याक्ट समिट’ मा छताछुल्ल भयो । प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने त्यो सम्मेलन, मोदीको छवि-निर्माण र ‘भीआईपी संस्कृति’ को बोझले थिचिएर अस्तव्यस्त बन्यो ।

शहरभरि एआई सम्मेलनका पर्चाहरू जताततै थिए, र हरेक पर्चामा मोदीको तस्वीर थियो । अभिभावकत्व लिनुपर्ने नेतृत्व नै यसरी बालोचित आत्मलीनतामा हराएको टिठलाग्दो स्थिति देखेर म दिक्क हुँदै फर्किएँ ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका रहेछन् । र रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रको कभरको केन्द्रमा रवि र बालेनका तस्वीर देखें । झन्डा र चिह्नहरू पर्याप्त नभएर ती दुई पुरुष अनुहारहरूलाई नै प्रतीक बनाउन पर्ने स्थिति किन आयो, कुन मनोवृत्तिले आयो र यसले प्रतीकात्मक रूपमा के संकेत गर्न खोजेको हो ?

प्रतिक र संकेतहरू केलाउनुपर्ने माहौल छ। प्रतिक र संकेतहरूमै शक्ति संघर्ष हुँदैछ । यो शक्ति संघर्षमा अब्बल हुँदै उदाएका छन् रास्वपा र यस दलले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका बालेन, एक व्यक्तिको रूपमा, उनको बारेमा धेरै अड्कलबाजी र प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन् । स्वयम् उनी र उनको टिमले उनको छवि र व्यक्तित्वलाई नै राजनीतिक अभियानको मुख्य आकर्षण बनाएका छन् ।

काठमाडौंको मेयर भएदेखि नै विवादास्पद रहेका उनीबारे विभिन्न रिपोर्टिङ र सर्वेक्षणहरूले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । त्यसैले, उनको वास्तविकताबारे बुझ्नु आम नागरिकको चासो को विषय बनेको छ ।

एक नागरिकको हैसियतले मैले बालेनलाई जसरी देखेको छु र उनमा जे प्रवृत्तिहरू पाएको छु, त्यसले ममा सकारात्मक भावनाभन्दा बढी चिन्ता जगाएको छ । कतै यो मेरो पूर्वाग्रह त होइन भनेर मैले गहिरिएर बुझ्न खोजें, तर बुझ्ने क्रममा झन् भयावह कुराहरू पाए ।

भारतका मोदीजस्तै बालेनमा पनि सर्वव्यापी भएर सबैतिर छाउने महत्वाकांक्षा देखिन्छ, तर उनी आफ्नो छविलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् । दोहोरो संवादलाई बहिष्कार नै गरेझैँ त्यसबाट तर्किने उनीहरूको चरित्रले मुख्यतया दुईवटा कुरा झल्काउँछ । पहिलो, उनीहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक संवादप्रति आस्था न्यून छ र दोस्रो, बाहिर जतिसुकै बलवान् छवि देखाउन खोजे पनि भित्रभित्रै यसले कायरता र कमजोरीको संकेत गर्छ ।

बालेनले ‘महामानव’ जस्तो जुन शक्तिको तेवर र दम्भ प्रदर्शन गर्छन्, त्यसको वास्तविक स्रोत के हो ? के यो लोककल्याणप्रतिको दूरदर्शिता र प्रतिबद्धतामा आधारित छ ? वा कतै यो गहिरो हीनताबोधको जगमा पलाएको ‘भ्रामक महामानवता’ (Delusional Grandiosity) मात्र त होइन ? उनका असंगतिहरू, भड्किला अभिव्यक्तिहरू, निर्धाहरूमाथि गरिने क्रूरता र जवाफदेहिताको शून्यता हेर्दा म उनमा कुनै अडिलो अभिभावकको भूमिका होइन, बरू शक्ति प्रदर्शनका लागि खडा गरिएको एउटा कृत्रिम सतही छवि मात्र देख्छु ।

रास्वपा, जसले चुनाव जितेर नयाँ सरकार बनाउने प्रक्षेपण गरिएको छ, उनीहरूका समर्थकहरूले आशा गरेझैँ कुनै ‘तिलस्मी आर्थिक क्रान्ति’ हुने सम्भावना म एकदमै न्यून देख्छु । नवउदारवादी विश्व आर्थिक व्यवस्था नै ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । जब यस व्यवस्थाका नाइके मानिने अमेरिका र युरोप नै ओरालो लाग्दै छन् भने, यही व्यवस्थाको पिँधमा आश्रित हामीलाई नवउदारवादी नीतिले कसरी समाधान दिन सक्छ?

आर्थिक न्यायको माग गर्ने हक हरेक नागरिकलाई छ र यो पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर, यसका लागि इमानदार प्रतिबद्धता, गहिरो मन्थन र साधना चाहिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा टाँस्ने सतही सामग्रीले मात्र पुग्दैन, समस्याको जराबाटै नयाँ परिकल्पना आवश्यक छ।

अस्थिरताबाट आजित नेपाली जनता स्थिरताको तिर्सनामा छन्। तर, घोषणापत्रको कभरमा अटाइनटाई टाँसिएका दुई पात्रहरूको अहम-व्यवस्थापनमै पार्टीको धेरै रचनात्मक ऊर्जा खर्च हुने म देख्छु।

रास्वपाले आफ्नै बलबुतामा स्थिरता दिन सक्ने म देख्दिनँ। बरु, मलाई ‘अर्को खालको’ स्थिरताको डर छ- लोकतन्त्रलाई नै बन्धक बनाएर ‘टेको’ लगाइएको कृत्रिम स्थिरता।

हीनताबोधमा आधारित राष्ट्रवाद र भ्रामक महामानवताको जगमा टेकेर बनेको ओली सरकारले निम्त्याएको विध्वंस हामीले हालैको जेन्जी आन्दोलनमा देख्यौँ।  हाम्रो संस्थागत कमजोरी र क्षयीकरण हुँदै गएको सामाजिक सबलता देख्यौं। एउटा नयाँ युवा ऊर्जा प्रस्फुटित भएको छ, तर यो रचनात्मक दिशामा कसरी अगाडि बढ्छ र बढाउने भन्ने अझै पहिल्याउन हामीले सकेका छैनौं ।

विश्वको शक्ति समीकरण बदलिरहेको यो समयमा स्थिरता र सार्वभौमसत्ताको नाममा जति जे जोगिएको छ, त्यसको भविष्य पनि अनिश्चित नै देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा हामीलाई समभाव, विवेक, दूरदर्शिता, इमानदार प्रतिबद्धता र मौलिक परिकल्पनाका साथै धेरैभन्दा धेरै अनुशासन र मेहनतको खाँचो छ।

यो यात्रामा हामीलाई चाहिने नेतृत्व हीनताबोधबाट निर्देशित बालसुलभ दम्भ र भ्रामक महामानवता होइन, बरु यथार्थको धरातलमा टेकेको, परिपक्व र आत्मसचेत अभिभावकत्व हो।

अमेरिका इजरायल इरान नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मध्यपूर्व तनावका ४८ घण्टा : खामेनीको मृत्युपछि कसरी हुँदैछ आक्रमण-प्रत्याक्रमण ?

मध्यपूर्व तनावका ४८ घण्टा : खामेनीको मृत्युपछि कसरी हुँदैछ आक्रमण-प्रत्याक्रमण ?
इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको भीषण हमला

इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको भीषण हमला
इरानी सरकारी मिडियाले गरे इरानी नेताहरू र सेना प्रमुख मारिएको खबर अस्वीकार

इरानी सरकारी मिडियाले गरे इरानी नेताहरू र सेना प्रमुख मारिएको खबर अस्वीकार
इजरायली हमलामा इरानका रक्षामन्त्री र रिभोल्युसनरी गार्ड्स प्रमुख मारिएको दाबी

इजरायली हमलामा इरानका रक्षामन्त्री र रिभोल्युसनरी गार्ड्स प्रमुख मारिएको दाबी
अमेरिका-इरानबीच सघन बैठक, एजेन्डामा प्रतिबन्ध फुकुवा र आणविक कार्यक्रम

अमेरिका-इरानबीच सघन बैठक, एजेन्डामा प्रतिबन्ध फुकुवा र आणविक कार्यक्रम
नर्थ क्यारोलाइना : अमेरिकाको ‘मिनी नेपाल’

नर्थ क्यारोलाइना : अमेरिकाको ‘मिनी नेपाल’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित