+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नुवाकोट २ : १३ वर्षपछि नेकपाको आफ्नै उम्मेदवार, पुरानालाई चुनौति दिँदै नयाँ अनुहार

0Comments
Shares
रामहरि गजुरेल रामहरि गजुरेल
२०८२ फागुन १८ गते २२:४२

१८ फागुन, नुवाकोट । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय घर्किंदै जाँदा नुवाकोट क्षेत्र नं. २ मा राजनीतिक दलहरुमा मतदाताको घरदैलोमा पुग्न र उनीहरुलाई रिझाउन तछाडमछाड छ । राजनीतिक दलहरु र तिनका उम्मेद्वारहरु मात्र होइन, आम मतदातामा पनि जित–हारको अड्कलबाजी उत्तिकै रोमाञ्चक छ ।

नुवाकोट क्षेत्र नं. २ मा विदुर र बेलकोटगढी दुई नगरपालिकासहित तारकेश्वर, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिका गरी कुल ५ स्थानीय तह छन् । यस क्षेत्रमा खासगरी कांग्रेस, नेकपा, एमाले र रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ ।

नुवाकोट २ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का हिरानाथ खतिवडा, नेपाली कांग्रेसका जगदिश्वर नरसिंह केसी, नेकपा एमालेका केशवराज पाण्डे, रास्वपाका अच्युतम लामिछाने र राप्रपाका झनक प्याकुरेलसहित १२ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

२०७९ सालमा जितेको काग्रेसले यो क्षेत्रमा आफ्नो निरन्तरता चाहेको छ । एमाले पुरानो विरासत फर्काउने कसरतमा छ भने नेकपा आफ्नो यसअघिको मत जोगाएर प्रभाव विस्तार गर्ने दाउमा छ । रास्वपा यी तीनवटै दललाई चुनौति दिने गरी निर्वाचनमा होमिएको छ ।

गत निर्वाचनमा रास्वपाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहितको चुनावी गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीलाई टक्कर दिँदै दोस्रो स्थान जमाउन सफल भएको थियो । केसीले २८ हजार १ सय ७ मत ल्याएर विजयी हुँदा रास्वपाका सुमन विक्रम पाण्डेले १६ हजार ४ सय ७७ मत प्राप्त गरेका थिए ।

सो क्षेत्रमा एमालेका नारायण खतिवडाले १५ हजार ५ सय ६१ मत ल्याएका थिए । कांग्रेसका केसी यो पटक समानुपातिकतर्फ खसआर्य क्लस्टरको पहिलो नम्बर सूचीमा छन् भने उनले भाइ जगदिश्वरनरसिंहलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन् ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद् भइसकेका कांग्रेसका केसी २०७४ मा प्रदेशसभामा एमालेका पाण्डेसँग पराजित भएका थिए । पाण्डे भने ०७० को निर्वाचनमा केसीका दाजु अर्जुननरसिंहसँग पराजित भएका थिए ।

१३ वर्षपछि नेकपाको आफ्नै उम्मेदवार

नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य हिरानाथ खतिवडा २०७४ मा बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । नुवाकोट क्षेत्र नं २ मा २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन जितेको तत्कालीन माओवादी नयाँ तर, प्रदेश सांसद हुँदा आफ्नो क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम ल्याएका खतिवडामार्फत् आफ्नो पुरानो विरासतलाई फर्काउने ध्येयमा छ ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूला मानिएका दलका उम्मेदवारहरु पुरानै अनुहारका छन् तर, नेकपाले भने नयाँ अनुहारको रुपमा खतिवडालाई अघि सारेको छ ।

अघिल्ला निर्वाचनहरुमा पटक–पटकको गठबन्धनबाट कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई सहयोग गरेर जिताएको माओवादीले यसपटक १३ वर्षपछि आफ्नै उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न पाउने अवसरले पनि कार्यकर्ता तहमा उत्साह देखिएको बुद्धिजीवी बसुराम रिजाल बताउँछन् ।

विगतमा आफ्नै उम्मेद्वार नहुँदा निष्कृय बसिरहेकाहरु नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरु पनि खतिवडालाई जिताइछाड्ने अठोट बोकेर गाउँगाउँमा परिचालित छन् । गत भदौमा भएको हिंसात्मक जेनजी आन्दोलनमा कांग्रेस–एमाले गठन्धन सरकारको दमनकारी नीतिलाई चुनावी मसलाको रुपमा प्रचार गरिरहेका छन् ।

०७९को निर्वाचनको अंकगणित

२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले समानुपातिकमा २० हजार ८५ मत प्राप्त गर्दै पहिलो बनेको थियो । समानुपातिक मत हेर्दा एमाले दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ । त्यतिबेला एमालेले १५ हजार २४८ मत र रास्वपाले १६ हजार ४७७ मत पाएको थियो । साविक माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्दै आफ्नो उम्मेदवार उठाएको थिएन । माओवादीले समानुपातिकमा ११ हजार १५५ (समाजवादी ७२१ सहित) मत प्राप्त गरेको थियो । तर, यो अंकगणितमा अहिले ठूलो फेरबदल आउनसक्ने सम्भावना छ ।

विवाद र भ्रष्टाचारमा नमुछिएका खतिवडा प्रतिनिधिसभामा नयाँ अनुहार हुन् । साथै २०७४ सालमा यहाँबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । खतिवडाले अरुले गर्न नसकेका विकास निर्माणका काम आफूले गरेर देखाएको भन्दै मत मागिरहेका छन् । नुवाकोटको उत्तरी दुर्गम क्षेत्रमा पक्की सडक, कृषि क्षेत्र विस्तार, विकासका लागि सिंचाइ आयोजनाहरु, खानेपानी, खेलकुद मैदान, पर्यटकीय र साँस्कृतिक सम्पदाको प्रबर्द्धनका काम पनि आफूले गरेको उनको दाबी छ ।

उसो त खतिवडा राजनीतिसँगै विगत १५ वर्षदेखि कृषिमा भिजिरहेका सफल कृषक पनि हुन् । उनले गरिरहेको अन्य कृषि कर्मसँगै पोल्ट्री व्यवसाय अहिले नुवाकोट र रसुवाका कृषकहरुले अनुसरण गरी व्यवसायिक कृषि उद्यमबाट सफलता पाएका छन् । ‘नाफाका लागि राजनीति रोज्नेहरुलाई भन्दा कृषि बुझेको र भिजेको उम्मेद्वार पायौँ भन्नेमा पक्कै पनि मतदाता खुशी छन्’, खतिवडा भन्छन्, ‘मैले यसअघि प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर गएपछि ५ वर्षको पुरै कार्यकाल आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण र सेवामा जनताले महसुस गर्नेगरी काम गरेकोले पनि मेरो झन् आवश्यकता मतदाताले बुझेको पाएको छु ।’

शिक्षकको जागिर र अवसर हुँदाहुँदै पनि समाजको परिवर्तन र जनताका अधिकार ल्याउन भन्दै उनी २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सञ्चालन भएको जनयुद्धमा नेता खतिवडा होमिएका थिए । उनले आफूसहित सिंगै परिवार परिवर्तन र क्रान्तिमा लगाएका थिए । पार्टी र आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा सफल नेतृत्व गरेका उनी हाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला इन्चार्ज छन् ।

साविक माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीको राजनीतिक आदर्शबाट समाज बदल्ने हिम्मत बोकेर राजनीतिमा सक्रिय नेता खतिवडा बोगटीकै विश्वासपात्र थिए । २०६४ सालमा यहाँबाट निर्वाचित बोगटीको विरासत धान्ने र उत्तराधिकारीको रुपमा पनि आफूलाई मतदाताले अनुमोदन गर्ने खतिवडाको विश्वास छ ।

यसपटक यहाँ रास्वपाका अच्युतम लामिछाने पहिलोपटक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यसअघिको मत जोगाउँदै जित्न निकाल्ने रणनीतिमा उनी छन् । तर गत चुनावमा उपविजेता सुमनविक्रम पाण्डेको टिकट खोसिँदा स्वयं पाण्डे र अर्का नेता दिनेश आचार्य लगायतका नेताहरुले रास्वपा छोडिसकेका छन् । जसका कारण लामिछानेका लागि प्रतिस्पर्धा कठिन हुनसक्ने विश्लेषण स्थानीय गर्दछन् ।

अर्कोतर्फ मतदातालाई आकर्षित गर्ने नाममा भुईंमा लम्पसार परेको, लाङटाङको पानी रोनाल्डोलाई खुवाएर देश धनी बनाउनेजस्ता एजेण्डाहरु बाँडेको भन्दै कतिपयले उनको आलोचना पनि गर्दछन् । तर उनले कांग्रेस र एमालेको असन्तुष्ट मतलाई आफूतर्फ तान्न सक्ने आँकलन भने गरिएको छ । यदि यसमा लामिछाने सफल भएमा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आफूलाई नै हुने अनुमान गरेको नेता खतिवडा बताउँछन् ।

नुवाकोट २ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२
लेखक
रामहरि गजुरेल

गजुरेल नुवाकोटमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित