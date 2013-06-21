बेन्जामिन नेतन्याहुले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने–  म जिउँदै छु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १०:२५

६ चैत, काठमाडौं । इजरायलका प्रधानममन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफू जिउँदै रहेको प्रमणित गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।

उनले बिहीबार राति पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आफू जिउँदै रहेको प्रमाण विश्व समुदायलाई दिएका हुन् ।

‘म सबैभन्दा पहिले भन्न चाहन्छु कि म जिउँदै छु र तपाईं सबै यसको साक्षी हुनुहुन्छ,’ नेतन्याहुले पत्रकार सम्मेलनको सुरूवातमै भने, ‘यसका साथै म सबै फेक न्युजको खण्डन गर्छु ।’

सामाजिक सञ्जालमा उनको मृत्युको अफवाह फैलिएपछि नेतन्याहु पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक भएका हुन् ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका र इजरायल अत्यन्तै मजबुतीका साथ आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढेका छन् ।’

यसअघि १३ मार्चमा नेतन्याहुको एक्स अकाउन्टमा एउटा भिडियो पोस्ट गरिएको थियो । जसमा उनी इरानको हमलाबारे जानकारी दिइरहेका देखिएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा कयौं प्रयोगकर्ताहरूले उक्त भिडियोलाई ‘एआई जेनरेटेड’ भनेका थिए ।

उनीहरूले नेतन्याहुको मृत्यु भइसकेको पनि दाबी गरेका थिए । पछि इजरायली प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेतन्याहुको मृत्युको खबर झुठो भएको बताएको थियो ।

इजरायल बेन्जामिन नेतन्याहु
इजरायलको तेल आपूर्तिमा संकट : ‘बीसीटी’ पाइपलाइनमा आक्रमण गर्ने इरानको चेतावनी

इजरायलको तेल आपूर्तिमा संकट : ‘बीसीटी’ पाइपलाइनमा आक्रमण गर्ने इरानको चेतावनी
मध्यपूर्वका २ महाशक्ति इजरायल र इरानको सैन्य सामर्थ्य र आणविक अस्त्र कति ?

मध्यपूर्वका २ महाशक्ति इजरायल र इरानको सैन्य सामर्थ्य र आणविक अस्त्र कति ?
तेहरानमा खामेनीको अन्त्येष्टि गरिँदै, मोज्ताबा खामेनी नयाँ सर्वोच्च नेता बन्ने

तेहरानमा खामेनीको अन्त्येष्टि गरिँदै, मोज्ताबा खामेनी नयाँ सर्वोच्च नेता बन्ने
मध्यपूर्व तनावका ४८ घण्टा : खामेनीको मृत्युपछि कसरी हुँदैछ आक्रमण-प्रत्याक्रमण ?

मध्यपूर्व तनावका ४८ घण्टा : खामेनीको मृत्युपछि कसरी हुँदैछ आक्रमण-प्रत्याक्रमण ?
हीनताबोधको जगमा उभिएको महामानवता : इरान, इजरायलदेखि नेपालसम्म

हीनताबोधको जगमा उभिएको महामानवता : इरान, इजरायलदेखि नेपालसम्म
लेबनानका दर्जनौं गाउँका बासिन्दालाई घर छोड्न इजरायलको आदेश

लेबनानका दर्जनौं गाउँका बासिन्दालाई घर छोड्न इजरायलको आदेश

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

