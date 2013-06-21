१० घण्टादेखि कांग्रेस बैठक जारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १० घण्टादेखि जारी छ र सभापति गगनकुमार थापाको राजिनामाबारे छलफल भइरहेको छ।
- बैठकमा सरकारको कामकारबाही, राजनीतिक घटनाक्रम, गठबन्धनको अवस्था र पार्टी सुदृढीकरणबारे चर्चा भइरहेको छ।
- सभापति थापाको राजीनामा प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेका छन्।
८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १० घण्टादेखि जारी छ । बैठकमा राजनीतिक र सांगठनिक एजेन्डासहित सभापति गगनकुमार थापाको राजिनामाबारे केन्द्रीय सदस्यहरूले आ-आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । बैठक बिहान पौने ९ बजे सुरु भएको हो ।
बैठक आजै सक्ने तयारी रहेको उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । बैठकमा सरकारको कामकारबाही, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र गठबन्धनको अवस्था र पार्टी सुदृढीकरण, भ्रातृ संगठनका समस्या र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको छ । यससँगै बैठकमा बोल्ने सबै केन्द्रीय सदस्यले सभापति थापाको राजीनामा प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
थापाको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव उपसभापति शर्माले पेस गरेका थिए ।सभापति थापा सहभागी नभएपछि बैठक शर्माकै अध्यक्षतामा भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4