शिक्षकका माग सम्बोधन गरेर मात्रै पढाउने शैली बदल्न सकिन्छ : कांग्रेस

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले देशको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गरेर मात्रै गर्न सकिने बताएको छ ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै यसबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘२० प्रतिशत लगानी नगरी शिक्षाको विकास सम्भव नै छैन । शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेछ । शिक्षकको सेक्टरलाई ठीक बनाएर पढाउने शैली ठिक बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी गणितमा कमजोर भएका छौँ । यसका लागि महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । भोलिको रोजगारी तयार पार्न अहिले नै लगानी गर्नुपर्छ ।’
