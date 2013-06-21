ट्रम्पले गरे मोदीलाई फोन, के भयो कुराकानी ? 

‘शान्ति र स्थायित्वका प्रयासहरूबारे निरन्तर सम्पर्कमा रहने विषयमा हामी सहमत भयौँ,’ मोदीले लेखेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १९:३०

१० चैत, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फोन गरेर कुराकानी भएको बताएका छन् । पश्चिम एसियाको अवस्थाबारे आफूहरूबीच टेलिफोन कुराकानी भएको मोदीले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट फोन प्राप्त भयो र पश्चिम एशियाको अवस्थाबारे उपयोगी विचार-विमर्श भयो,’ मोदीले भनेका छन्, ‘भारतले तनाव न्यूनीकरण र यथाशीघ्र शान्ति पुन:स्थापनाको समर्थन गर्दछ ।’

स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला, सुरक्षित र सबैका लागि पहुँचयोग्य रहनु सम्पूर्ण विश्वका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको मोदीले बताएका छन् । ‘शान्ति र स्थायित्वका प्रयासहरूबारे निरन्तर सम्पर्कमा रहने विषयमा हामी सहमत भयौँ,’ मोदीले लेखेका छन् ।

पश्चिम एसिया तनाव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

