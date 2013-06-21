इरानले भन्यो– इजरायलको कारण युद्ध लम्बियो, क्षतिपूर्ति नभएसम्म आक्रमण रोक्दैनौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते ८:५८

१० चैत, काठमाडौं । इरानले अमेरिका र इजरायलसँगको लडाइँबाट पछि नहट्ने अडान कायम राखेको छ । अमेरिका–इजरायलको संयुक्त आक्रमणको क्षतिपूर्ति नगरेसम्म युद्ध जारी रहने इरानको अडान छ ।

ट्रम्पले इरानमा पाँच दिनका लागि आक्रमण स्थगित गरेको घोषणा गरेपछि इरानको सो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

इरानका सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीका वरिष्ठ सैन्य सल्लाहकार मोहसेन रजाईले एक टेलिभिजनमार्फत् युद्धको क्षतिपूर्ति नभएसम्म लडाइँ जारी राख्ने बताएका हुन् ।

उनले इरानमाथि लगाइएका सबै आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने र भविष्यमा अमेरिकाबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने ठोस ग्यारेन्टी हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

इरानी सेना पूर्ण क्षमताका साथ लडिरहेको बताउँदै उनले नयाँ सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनीको नेतृत्वमा देशलाई मजबुत रुपमा सम्हालिरहेको बताएका छन् ।

‘इजरायलका कारण युद्ध लम्बिएको जिकिर’

रजाईका अनुसार यो युद्ध एक हप्ताभित्रै समाप्त हुन सक्थ्यो, तर इजरायलका कारण लम्बिएको हो । उनले भनेका छन्– अमेरिका युद्धविरामका लागि तयार थियो र संघर्ष अन्त्यतर्फ अघि बढिरहेको थियो । तर इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आक्रमण जारी राख्न जोड दिएपछि युद्ध लम्बिएको हो ।

उनले दाबी गरे अनुसार युद्धको १५औं दिनपछि अमेरिकाले पनि यस संघर्षमा जितको कुनै सम्भावना नभएको बुझिसकेको थियो ।

इरानमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका विकल्पमा काम भइरहेको छ : ट्रम्प

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका विकल्पहरूमा अमेरिकाले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

फ्लोरिडामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्– भेनेजुएलामा जस्तै नयाँ नेता ल्याउन सकिने वा अमेरिकासँग मिलेर संयुक्त नेतृत्व (ज्वाइन्ट लिडरशिप) मोडेल पनि अपनाउन सकिन्छ ।

ट्रम्पले इरान वार्ताका लागि उत्सुक रहेको र चाँडै सम्झौता गर्न चाहेको जिकिर समेत गरेका छन् । ट्रम्पले इरानमा पाँच दिनका लागि आक्रमण स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन् ।

ट्रम्पले इरानमा सत्ता परिवर्तन हुन सक्ने र यसका लागि एक विशेष व्यक्तिसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए । तर इरानले ट्रम्पको सो भनाइको खण्डन गरिसकेको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्रीले भने – सम्झौतामार्फत युद्धका उद्देश्य पूरा गर्ने अवसर
इजरायल इरान इरान-इजरायल युद्ध
इजरायली प्रधानमन्त्रीले भने – सम्झौतामार्फत युद्धका उद्देश्य पूरा गर्ने अवसर

दक्षिण इजरायलको अरादमा मिसाइल आक्रमण; घाइते हुनेको संख्या ८८ पुग्यो

बेन्जामिन नेतन्याहुले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने–  म जिउँदै छु

इजरायलको तेल आपूर्तिमा संकट : 'बीसीटी' पाइपलाइनमा आक्रमण गर्ने इरानको चेतावनी

मध्यपूर्वका २ महाशक्ति इजरायल र इरानको सैन्य सामर्थ्य र आणविक अस्त्र कति ?

तेहरानमा खामेनीको अन्त्येष्टि गरिँदै, मोज्ताबा खामेनी नयाँ सर्वोच्च नेता बन्ने

