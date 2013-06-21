इजरायली प्रधानमन्त्रीले भने – सम्झौतामार्फत युद्धका उद्देश्य पूरा गर्ने अवसर

२०८२ चैत १० गते ८:३९

१० चैत, काठमाडौं । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले भिडियो सन्देश जारी गर्दै सम्झौतामार्फत युद्धका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने अवसर आएको बताएका छन् । सम्झौताले इजरायललाई आवश्यक हितको रक्षा गर्ने उनको भनाइ छ ।

एक्समा सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमा नेतन्याहुले भनेका छन्, ‘अमेरिकी सेनासँग मिलेर हामीले हासिल गरेको ठूलो सफलतालाई उपयोग गर्दै, सम्झौतामार्फत युद्धका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने अवसर छ । यस्तो सम्झौताले हाम्रो आवश्यक हितहरूको रक्षा गर्नेछ ।’

उनले कुनै पनि हालतमा आफ्ना आवश्यक हितहरूको रक्षा गर्ने पनि बताएका छन् ।

नेतन्याहुले इरान र लेबनान दुवै स्थानमा आक्रमण जारी राखेको जानकारी पनि दिएका छन् । नेतन्याहूले भनेका छन्, ‘हामी इरान र लेबनान दुवै स्थानमा आक्रमण जारी राखिरहेका छौं । हामी (इरानको) मिसाइल र आणविक कार्यक्रम समाप्त पारिरहेका छौं र हेजबुल्लाह माथि निरन्तर ठूलो आक्रमण गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार केही दिनअघि मात्रै इरानका दुई जना आणविक वैज्ञानिकको मृत्यु भएको छ ।

गत फेब्रुअरी अन्तिम साता इजरायल र अमेरिकाले इरानमा आक्रमण गर्दा सर्वोच्च नेता अलि खामेनीसहितका नेताहरु मारिएका थिए ।

इरानले भन्यो– इजरायलको कारण युद्ध लम्बियो, क्षतिपूर्ति नभएसम्म आक्रमण रोक्दैनौं

दक्षिण इजरायलको अरादमा मिसाइल आक्रमण; घाइते हुनेको संख्या ८८ पुग्यो

बेन्जामिन नेतन्याहुले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने–  म जिउँदै छु

इजरायलको तेल आपूर्तिमा संकट : 'बीसीटी' पाइपलाइनमा आक्रमण गर्ने इरानको चेतावनी

मध्यपूर्वका २ महाशक्ति इजरायल र इरानको सैन्य सामर्थ्य र आणविक अस्त्र कति ?

तेहरानमा खामेनीको अन्त्येष्टि गरिँदै, मोज्ताबा खामेनी नयाँ सर्वोच्च नेता बन्ने

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

'रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ'

'छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं'

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- 'इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ'

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

