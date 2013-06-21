बालेनलाई फिल्म ‘लालिमा’ को पत्र : महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १२:५७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘लालिमा’ का निर्माता कम्पनीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई यौनकर्मी महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न पत्र लेखेको छ।
  • फिल्मले यौनकर्मी महिलाको स्वास्थ्य, संघर्ष र मानवअधिकारको कथावस्तु समेटेको छ र ३ हजारभन्दा बढी यौनकर्मीको अनुभवमा आधारित छ।
  • पत्रमा यौनकर्मी महिलाले हिंसा, दुर्व्यवहार र सामाजिक बहिष्कार भोगिरहेको उल्लेख गर्दै संवाद र नीतिगत सुधारको माग गरिएको छ।

काठमाडौं । फिल्म ‘लालिमा’ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेख्दै यौनकर्मी महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्माता कम्पनी आस्था फेथले बनाएको उक्त फिल्मको कथावस्तु पनि यौनकर्मी महिलाको ब्यथा, संघर्ष र मानवअधिकारको कथावस्तुमा केन्द्रित छ ।

उक्त निर्माता कम्पनीले पनि पछिल्लो दुई दशकदेखि यौनकर्मी महिलाहरूको स्वास्थ्य र मानवअधिकारका लागि काम गर्दै आएको जनाइएको छ । मुलुकका ३ हजारभन्दा धेरै यौनकर्मीको अनुभवका आधारमा फिल्म निर्माण गरिएको दाबी उक्त संस्थाको छ । २९ फागुनमा रिलिज भएको उक्त फिल्म अहिले पनि हलमा प्रदर्शनरत छ ।

कार्यकारी प्रमुख रिना लामा भन्छिन्, ‘यौनकर्मीको मानवअधिकार हननको विषय उजागर गर्न हामीले फिल्म बनाएका हौं ।’ पत्रमा लाखौं यौनकर्मी महिलाले हिंसा, दुर्व्यवहार र सामाजिक बहिष्कारको सामना गरिरहेको उल्लेख छ ।

‘यौनकर्मीमध्ये धेरै दैनिक रूपमा दुव्र्यवहार, विभेद र आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुने गर्दछ । तर उनीहरूको अनुभव नीतिगत बहसमा प्रवेश विरलै पाइन्छ । र जब समायोजित हुन्छन् प्रायः अपराध वा नैतिकताको दृष्टिकोणबाट मात्र गलत रूपमा बुझिने वा प्रस्तुत गरिने गरिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा बालेनलाई ती महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संवादको निम्तो दिइएको छ । पत्रमा राज्यले यौनकर्मीलाई मानवका रुपमा सम्मान–सुरक्षा ध्यान दिनुपर्ने र उनीहरूको उत्थानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

पत्रमा लेखिएको छ, ‘वास्तवमै समावेशी राष्ट्र निर्माण गर्नु भनेको भेदभाव र सीमान्तकृत जीवन बिताइरहेका नागरिकको समेत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । राष्ट्र तब मात्र बलियो बन्छ जब उसले आफ्ना अति सीमान्तकृत नागरिकहरूको अधिकार र मर्यादाको संरक्षण गर्छ ।’

सांसद्‌मा देखिने ३ सेलिब्रेटी : बालेन, अनुष्का र रिमा

बालेनपछि भारतीय र्‍यापर डकैतसँग सहकार्य गर्दै भियोमा, ‘बावे’ ल्याउने

९ मिनेटको मैथिल भाषण बन्यो चुनाव जित्ने मन्त्र, डिजे धुनदेखि बिहेसम्म

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

ओलीलाई बालेनको समवेदना- पिताको अनुपस्थितिले जिन्दगीमा रित्तोपन ल्याउँछ

बालेनको जितलाई संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको अनुमोदन

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

