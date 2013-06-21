अमेरिकी सैनिक हुँ भन्दै महिलाहरूलाई ठग्ने युवक समातिए

कुराकानीका क्रममा उनले विशाल थापा क्षेत्री भन्दै आफ्नो परिचय दिने गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

२०८२ चैत ५ गते १८:४९

५ चैत, काठमाडौं । टिकटक र वाट्सएपमा जोडिएर ‘अमेरिकन आर्मी हुँ’ भन्दै प्रलोभनमा पारेर महिलालाई ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा स्याङ्जा बिरुवा गाउँपालिका–२ का ३४ वर्षीय भेषराज वाग्ले रहेको नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) मनोहरप्रसाद भट्टका अनुसार वाग्लेले टिकटक र वाट्सएपमार्फत महिलाहरूसँग सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्दैजाँदा आफू अमेरिकन आर्मीमा कार्यरत रहेको भन्दै प्रलोभनमा पार्ने गरेका थिए ।

कुराकानीका क्रममा उनले विशाल थापा क्षेत्री भन्दै आफ्नो परिचय दिने गरेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

महिलाहरूलाई विश्वासमा पारिसकेपछि वाग्लेले आफू बिदामा नेपालमा जग्गाको कर तिर्न आएकोलगायतका झुठ्ठा कुरा भनेर ‘आफ्नो खातामा लिमिट लागेको’ भन्दै रकम लिने गरेका थिए ।

रकम लिएपछि फिर्ता नदिएर ठगी भएको भन्दै पीडित महिलाले जाहेरी दिएपछि उनी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पक्राउपछि उनलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं बुझाइएको एसपी भट्टले जानकारी दिए ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

