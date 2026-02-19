खैरो हेरोइनसहित एक जना पक्राउ

८ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले खैरो हेरोइनसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–११, कपन सिमलटार क्षेत्रबाट ३१ वर्षीय डिमे लामालाई खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार लामासँग खैरो हेरोइन ५.९० ग्राम, एकथान डिजिटल तराजु, १२ थान मोबाइल, १२ थान एटिएम कार्ड, चेकबुक १२ थान, २५ हजार लेखिएका क्यासिनो क्वाइन १० थान, १०० लेखिएका १४ थान, नगद जम्मा गरिएका भौचर १५ थान, १८ थान मोटरसाइकल र स्कुटरका चाबी र १३ थान काटिएका चेक बरामद भएको छ ।
पक्राउ परेका लामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिका–५ स्थायी बासिन्दा हुन् ।
उनीमाथि लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
