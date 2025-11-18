५ हजार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ७ गते १६:३८

७ चैत, काठमाडौं । नेपालको सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ग्लोबल कोअपरेशन फर डेभलपमेन्टले एकैपटक ५ हजार ५ जना विद्यार्थीलाई करिब १ करोड बराबरको शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ ।

चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्टको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो अभियानले ललितपुर र लमजुङका ५६ वटा विद्यालयका बालबालिकालाई मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म शैक्षिक र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको हो ।

सन् २०२१ देखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील यो संस्थाले यसपटक बागमती प्रदेशको ललितपुर र गण्डकी प्रदेशको लमजुङमा रहेको सामुदायिक विद्यालय छनौट गरेको हो ।

प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मका ५ हजार ५ जना बालबालिकालाई स्कुल ब्याग, स्टेशनरी र व्यक्तिगत सरसफाइका लागि हाइजिन किट्स वितरण गरिएको ग्लोबल कोअपरेशनका अध्यक्ष मुक्ति मरासिनीले जानकारी दिए ।

चैत ६ गते शुक्रबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका ७ वटा विद्यालय श्री कालिदेवी, लुभु मावि, सिङ्घेरी सामुदायिक, श्री सूर्योदय बालविकास, नारायण आधारभूत, सिस्नेरी मावि र बालोदय आधारभूत विद्यालयका १,४३९ विद्यार्थीलाई २७ लाख ९५ हजार २१४ रुपैयाँ बराबरको सामग्री महालक्ष्मी नगरपालिकाका शिक्षा निर्देशक चिरञ्जीवी पौडेलले हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनले यस्तो सहयोगले बालबालिकाको पठन विकासमा सहयोग पुग्ने बताए ।

यसैगरी, ललितपुरकै दक्षिणी भेगमा अवस्थित कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका १४ विद्यालयमा १,१०२ जना विद्यार्थीलाई २७ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग पुर्‍याइएको छ ।

पालिका अध्यक्ष कृष्णमान लामाले हस्तान्तरण गरेको यो सहयोगले दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशको लमजुङ जिल्लाका ३५ विद्यालयमा पनि ४७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको सामग्री वितरण गरिएको छ । वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत हिमलाल शर्माको नेतृत्वमा मंगलबार र बुधबार सञ्चालित सो कार्यक्रमले २,४६४ विद्यार्थीको शैक्षिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ ।

ग्लोबल कोअपरेशनका अध्यक्ष मुक्ति मरासिनीका अनुसार, १९ वटा शैक्षिक र स्वास्थ्य सामग्री रहेको ब्याग प्रत्यक विद्यार्थीलाई दिइएको हो, जसको मूल्य भ्याटसहित १,९४२ रुपैयाँ ४७ पैसा परेको छ ।

उनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने एक दीर्घकालीन प्रयास रहेको बताए ।

‘हामीले एक विद्यार्थीका लागि झन्डै दुई हजार रुपैयाँ बराबरको प्याकेज तयार पारेका छौं, जसमा विद्यालय झोलादेखि व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्रीसम्म छन्,’ मरासिनीले भने, ‘बालबालिकालाई लेखपढमा सहज होस भनेर हामीले गुणस्तरीय ब्याग र शैक्षिक सामग्री दिएका हौं ।’

यो संस्थाले सन् २०२१ देखि चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्ट सँगको साझेदारीमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

यस वितरणको मुख्य विशेषता भनेको सामग्रीको गुणस्तर र पारदर्शिताका लागि गरिएको ‘सोसल अडिट’ (सामाजिक परीक्षण) हो, जसले वैदेशिक सहायता सिधै लक्षित वर्गसम्म पुगेको सुनिश्चित गरेको छ ।

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
बागमती प्रदेशबाट दंगाल र देवकोटा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित

बागमती प्रदेशबाट दंगाल र देवकोटा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा पाँच महिनामा १६ अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा पाँच महिनामा १६ अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन
बागमतीका सभामुखको राजीनामाबारे दुई महिनापछि मात्रै सदस्यलाई जानकारी

बागमतीका सभामुखको राजीनामाबारे दुई महिनापछि मात्रै सदस्यलाई जानकारी
बागमतीमा साढे ७ अर्ब बजेट कटौती, विकासका योजनामा ५ अर्ब घटाइयो

बागमतीमा साढे ७ अर्ब बजेट कटौती, विकासका योजनामा ५ अर्ब घटाइयो
बागमतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको अध्ययन गर्न पूर्वसचिवहरुको विज्ञ टोली गठन

बागमतीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको अध्ययन गर्न पूर्वसचिवहरुको विज्ञ टोली गठन

