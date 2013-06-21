इरानी विदेश मन्त्री भन्छन्- हामी तीन हजार वर्ष पुरानो कहानीमा नयाँ अध्याय लेख्दैछौँ

७ चैत, काठमाडौं । इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अरागचीले इरानी क्षेत्रको तीन हजार वर्ष पुरानो सभ्यता सम्झिँदै त्यही सभ्यतामा नयाँ अध्याय थपिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिका–इजरायलसँग जारी युद्धका बेला इरानी विदेश मन्त्री अरागचीले एक्समार्फत आफ्ना मानिस काबुभन्दा बाहिरको युद्ध झेलिरहेको बताउँदै त्यो कहानीको नयाँ अध्याय रहेको बताएका हुन् ।
‘जब मेरा मानिस बेकाबु हमला झेलिरहेका छन् । म उनीहरू सबैलाई इद उल फित्रको र नवरोज(इरानी नयाँ वर्ष)को शुभकामना दिन चाहन्छु, जो मनाइरहेका छन्,’ अरागचीले लेखेका छन्, ‘हाम्रो पुरानो सभ्यताको तीनहजार वर्ष पुरानो इतिहास छ । जसमा इरानीलाई यस क्षेत्रका बाहिरी मानिससँग बचाएको छ । अब हामी उसै कहानीमा नयाँ अध्याय लेखिरहेका छौँ ।’
