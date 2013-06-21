इरान भन्छ- वार्ता भएकै छैन, ट्रम्पको प्रतिक्रिया- एक शीर्ष व्यक्तिसँग भइरहेको छ

९ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका शीर्ष एक व्यक्तिसँग युद्ध रोकेर सम्झौता गर्न वार्ता भइरहेको दाबी गरेका छन् । सोमबार ट्रम्पले इरानसँग युद्ध रोक्न वार्ता भइरहेको दाबी गर्दै पाँचदिन इरानमा हमला नगर्ने बताएका थिए ।
ट्रम्पको सो दाबीलाई इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले खारेज गरेका थिए । ‘हामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेको कुरा इन्कार गर्छौँ । जसमा उनले अमेरिका र इरानबीच वार्ता भइरहेको कुरा भनेका थिए,’ इरानी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यसपछि ट्रम्पले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै इरानको ‘एक शीर्ष व्यक्तिसँग अमेरिका वार्ता गरिरहेको’ प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
फ्लोरिडामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्, ‘उनीहरू(इरान) चाहन्छन् सम्झौता होस् । हामी पनि सम्झौता चाहन्छौँ । आज हामी सायद फोनमा वार्ता गर्छौँ ।’
यदि सबै ठिक भए युद्ध समाधान गर्ने उनले बताए । ‘नभए हामी लगातार बम बर्साइरहन्छौँ । हेर्छौँ उनीहरू के कुरा गर्छन्,’ ट्रम्पले भने । बढीजसो विषयमा सहमति भइरहेको उनले बताए ।
ट्रम्पले वार्ता भइरहेका शीर्ष व्यक्ति को हुन् भनेर परिचय भने खुलाएनन् । पत्रकारले ती शीर्ष नेता इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनी हुन् ? भनेर सोधेको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘थाहा छैन उनी जिउँदो छन् या छैनन् ।’
