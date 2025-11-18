विशेष महाधिवेशन चुनावमा पराजयको मुख्य कारण बन्यो : श्याम घिमिरे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १५:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले पार्टीभित्रको अन्तर्घात र विशेष महाधिवेशनका कारण पार्टीले निर्वाचनमा हार व्यहोर्न परेको बताए।
  • घिमिरेले विशेष महाधिवेशनको नाममा भएको झगडाले पार्टी एकतालाई खल्बल्याएको र जनतामा नराम्रो म्यासेज गएको उल्लेख गरे।
  • उनले गगन थापाको अनुहार देखाएर भोट लिन सकिन्थ्यो तर अनावश्यक समयमा एक्स्पोज गरेपछि पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको बताए।

८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले पार्टीभित्रको अन्तर्घात र विशेष महाधिवेशनका कारण पार्टीले निर्वाचनमा हार व्यहोर्न परेको टिप्पणी गरेका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा घिमिरेले विशेष महाधिवेशनमार्फत भएका क्रियाकलापका कारण पराजय व्यहोर्नपरेको बताएका छन् ।

‘विशेष महाधिवेशनको नाममा जे जस्तो भयो । त्यसको परिणाम पनि हामीले भोगिसक्यौँ । हामीले चुनावको मुखमा आएर हामीले ५ महिनासम्म पार्टी भित्र झगडा गर्दै रह्यौँ विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन भनेर,’ घिमिरेले भनेका छन्, ‘यो झगडाले पार्टी भित्रको समग्र एकतालाई खल्बल्यायो । र त्यसको म्यासेज पनि जनतामा असाध्यै नराम्रोसँग गयो । त्यो निर्वाचनको पराजयका लागि पनि मुख्य कारण बन्यो ।’

पार्टीलाई सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा अघि बढाउने परिणाम राम्रो आउनसक्ने विश्वास भएपनि अब त्यो टुटेको उनको भनाइ थियो ।

साथै, उनले गगन थापाको अनुहार देखाएर जुन भोट लिन सकिन्थ्यो त्यो अनावश्यक समयमा भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘हामीलाई लागि राखेको थियो–कि गगनजीको नेतृत्वबाट पार्टी अगाडि बढ्दाखेरी पार्टीले निकै राम्रो परिणाम दिनसक्छ भन्ने हामीलाई जुन विश्वास थियो । त्यो विश्वासको धरातल पनि टुटेको छ । अर्कोतर्फ सबभन्दा ठूलो क्षति भनेको पार्टीलाई के भयो ? भने मेरो बुझाईमा कि अर्को निर्वाचनका लागि हामीले गगनजीको अनुहार बेचेर, उहाँको अनुहार देखाएर हामीले पार्टीका लागि ठूलो भोट कलेक्शन गर्नसक्थ्यौं,’ घिमिरेले भनेका छन्, ‘त्यो भोट बैंक जुन हाम्रो थियो । अर्थात त्यो भोटका लागि हामीसँग एउटा आशाको अनुहार थियो । त्यो अनुहारलाई हामीले अहिले अनावश्यक टाईममा एक्स्पोज गर्‍यौ । त्यो भने काँग्रेसको अपूरणीय क्षति हो भन्ने मैले बुझेको छु ।’

यो क्षतिलाई व्यवस्थित तरिकाले पुनर्स्थापित गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको घिमिरेको भनाइ छ ।

श्याम घिमिरे
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

श्याम घिमिरेलाई प्रश्न : देउवा-ओली भेटपछि सर्वोच्च जानु संयोगमात्रै कि सुनियोजित ?

श्याम घिमिरेलाई प्रश्न : देउवा-ओली भेटपछि सर्वोच्च जानु संयोगमात्रै कि सुनियोजित ?
सभापति देउवाको निर्देशनमा हस्ताक्षर संकलन गरेको होइन : श्याम घिमिरे

सभापति देउवाको निर्देशनमा हस्ताक्षर संकलन गरेको होइन : श्याम घिमिरे
कांग्रेसमा खैलाबैला : संसद पुनर्स्थापनाको हस्ताक्षर थाल्ने इसारा कसको ?

कांग्रेसमा खैलाबैला : संसद पुनर्स्थापनाको हस्ताक्षर थाल्ने इसारा कसको ?
कांग्रेसले भन्यो– संसद विघटन असंवैधानिक, वातावरण बने चुनावमा जान आपत्ति छैन

कांग्रेसले भन्यो– संसद विघटन असंवैधानिक, वातावरण बने चुनावमा जान आपत्ति छैन
काँग्रेसले भन्योः निर्वाचनको तयारी शुरु गर्छौं

काँग्रेसले भन्योः निर्वाचनको तयारी शुरु गर्छौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories

