संस्थापन समूहले हामीले जित्यौँ भनेर होइन, एकताबद्ध हुनेबारे सोच्नुपर्छ : श्याम घिमिरे

नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने जिम्मा वर्तमान संस्थापन पक्षको भएको बताएका छन् ।

२०८३ वैशाख ६ गते १५:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने जिम्मा वर्तमान संस्थापन पक्षको भएको बताएका छन्।
  • घिमिरेले गगनजीले सबैलाई समेट्ने ढंगले अग्रसरता लिनुपर्ने र विशेष महाधिवेशनभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई समेट्नुपर्ने बताए।
  • उनले पार्टी कमजोर भएको अवस्थामा वर्तमान संस्थापन पक्षले पार्टी एकताबद्ध गरेर लैजान सबैले साथ दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने जिम्मा वर्तमान संस्थापन पक्षको भएको बताएका छन् ।

आज आइतबार शेरबहादुर देउवा समूहका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा सहभागी भएर निस्किएका घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अब मुद्दामामिलाको कुरा सकिएको छ । राजनीतिक रुपमा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजानुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘गगनजीले सबैलाई समेट्ने ढंगले अग्रसरता लिनुपर्छ । विशेष महाधिवेशनभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई कसरी समेटेर जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँमा निर्भर छ ।’

उनले देउवा पक्षले पनि पार्टी एकता कसरी सुदृढ बनाउने भन्नेबारे काम गर्नुपर्ने बताए । ‘पार्टी कमजोर भएको अवस्था छ । सँगसँगै वर्तमान संस्थापन पक्षले पनि हामीले जित्यौँ, हामी भइसक्यौँ भन्ने बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजानुपर्छ यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ’ उनले भने ।

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

