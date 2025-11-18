प्रहरी हिरासतमा पुस्तकालय

९ फागुन, विराटनगर । मोरङको लेटाङमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङले हिरासत कक्षभित्र पुस्तकालय स्थापना गरेको छ ।
‘थुनुवाको हात–हातमा किताब’ अभियान सुरु गरेको प्रहरी कार्यालयले सोमबार हिरासत कक्षमा पुस्तकालय स्थापना गरेको हो ।
हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउन पुस्तकालय सुरु गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका इञ्चार्ज प्रहरी निरीक्षक सागर साहले जानकारी दिए ।
पुस्तकालयमा जीवन उपयोगी पुस्तक राखिएको उनले बताए ।
पुस्तकालय स्थापनाका लागि सोमबार लेटाङ नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको न्यु श्याम पुस्तक भण्डारले २२ थान पुस्तक पनि उपलब्ध गराएको थियो ।
साहका अनुसार पुस्तकालयका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तक तथा सामग्रीहरू संकलन गर्ने क्रम जारी छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङमा १० जना थुनुवा छन् । यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासत कक्षमा पनि पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो ।
