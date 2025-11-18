प्रहरी हिरासतमा पुस्तकालय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १३:४२

९ फागुन, विराटनगर । मोरङको लेटाङमा रहेको  इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङले हिरासत कक्षभित्र पुस्तकालय स्थापना गरेको छ ।

‘थुनुवाको हात–हातमा किताब’ अभियान सुरु गरेको प्रहरी कार्यालयले सोमबार हिरासत कक्षमा पुस्तकालय स्थापना गरेको हो ।

हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउन पुस्तकालय  सुरु गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका इञ्चार्ज प्रहरी निरीक्षक  सागर साहले जानकारी दिए ।

पुस्तकालयमा जीवन उपयोगी पुस्तक राखिएको उनले बताए ।

पुस्तकालय स्थापनाका लागि सोमबार लेटाङ नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको न्यु श्याम पुस्तक भण्डारले २२ थान  पुस्तक पनि उपलब्ध गराएको थियो ।

साहका अनुसार पुस्तकालयका लागि आवश्यक पर्ने पुस्तक तथा सामग्रीहरू संकलन गर्ने क्रम जारी छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङमा १० जना थुनुवा छन् । यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासत कक्षमा पनि पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

