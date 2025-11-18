पुस्तकालयमा विद्यार्थी पढ्दै थिए, समाजकल्याणले बाहिर निकालेर लगाइदियो ताला

- काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा समाज कल्याण परिषद्ले ताला लगाएको छ।
- समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालय सञ्चालकले वर्षौंदेखि भाडा नतिरेको कारण ताला लगाउन बाध्य भएको खुलाएको छ।
- पुस्तकालयमा विद्यार्थीहरू पढिरहेको बेला ताला लगाउँदा उनीहरू आक्रोशित भएका छन् र व्यवस्थापकसँग कुरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
३० चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा वर्षौंसम्म भाडा नतिर्नेमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय पनि हो एक हो । आज यहाँ समाज कल्याण परिषद्ले ताला लगाइदिएको छ ।
स्टल नम्बर ३४ र ६८ मा पुस्तकालय सञ्चालनमा छ । दिउँसो विद्यार्थीहरू पढिरहेको समयमा समाज कल्याण परिषद् तथा सुरक्षाकर्मीको टोली पुगेर उनीहरूलाई बाहिर जान आग्रह गर्दै ताला लगाइदिएका छन् ।
पुस्तकालयमा एक्कासि ताला लागेपछि अध्ययनका लागि त्यहाँ पुगेका विद्यार्थीहरू भने आक्रोशित भएका छन् । आक्रोशित एक विद्यार्थीले भने- ‘पढिरहेको बेला किन आउनुभएको? गुण्डागर्दीको शैलीमा ? भोलि हाम्रो एक्जाम छ।’
समाज कल्याणका कर्मचारीले यहाँ पुस्तकालय सञ्चालन गरेर सञ्चालकहरूले वर्षौंदेखि भाडा नतिरेकोले ताला लगाउन बाध्य भएको सुनाए ।
लगत्तै ती विद्यार्थीले भने, ‘पढ्न लागेका बेला हामीलाई उठाएर भाडाको समस्या समाधान हुन्छ ? पाठकलाई टर्चर दिने ? व्यवस्थापकसँग कुरा गर्नु । भाडा दोस्रो कुरा हो। पढाइ पहिलो कुरा हो।’
यो पुस्तकालयले समाज कल्याण परिषद्लाई ३४ नम्बरको स्टलको १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ र ६८ नम्बरको स्टलको १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ ।
