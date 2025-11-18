भृकुटीमण्डप :

पुस्तकालयमा विद्यार्थी पढ्दै थिए, समाजकल्याणले बाहिर निकालेर लगाइदियो ताला

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते १६:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा समाज कल्याण परिषद्ले ताला लगाएको छ।
  • समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालय सञ्चालकले वर्षौंदेखि भाडा नतिरेको कारण ताला लगाउन बाध्य भएको खुलाएको छ।
  • पुस्तकालयमा विद्यार्थीहरू पढिरहेको बेला ताला लगाउँदा उनीहरू आक्रोशित भएका छन् र व्यवस्थापकसँग कुरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

३० चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा वर्षौंसम्म भाडा नतिर्नेमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय पनि हो एक हो । आज यहाँ समाज कल्याण परिषद्ले ताला लगाइदिएको छ ।

स्टल नम्बर ३४ र ६८ मा पुस्तकालय सञ्चालनमा छ । दिउँसो विद्यार्थीहरू पढिरहेको समयमा समाज कल्याण परिषद् तथा सुरक्षाकर्मीको टोली पुगेर उनीहरूलाई बाहिर जान आग्रह गर्दै ताला लगाइदिएका छन् ।

पुस्तकालयमा एक्कासि ताला लागेपछि अध्ययनका लागि त्यहाँ पुगेका विद्यार्थीहरू भने आक्रोशित भएका छन् । आक्रोशित एक विद्यार्थीले भने- ‘पढिरहेको बेला किन आउनुभएको? गुण्डागर्दीको शैलीमा ? भोलि हाम्रो एक्जाम छ।’

समाज कल्याणका कर्मचारीले यहाँ पुस्तकालय सञ्चालन गरेर सञ्चालकहरूले वर्षौंदेखि भाडा नतिरेकोले ताला लगाउन बाध्य भएको सुनाए ।

लगत्तै ती विद्यार्थीले भने, ‘पढ्न लागेका बेला हामीलाई उठाएर भाडाको समस्या समाधान हुन्छ ? पाठकलाई टर्चर दिने ? व्यवस्थापकसँग कुरा गर्नु । भाडा दोस्रो कुरा हो। पढाइ पहिलो कुरा हो।’

यो पुस्तकालयले समाज कल्याण परिषद्लाई ३४ नम्बरको स्टलको १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ र ६८ नम्बरको स्टलको १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ ।

 

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

