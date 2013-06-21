राजनीतिक नियुक्तिवालालाई पद छाड्न चन्द्र भण्डारीको सुझाव

‘हटायो भन्ने शब्द आउन किन दिने ? नयाँका नजिर बन्न सक्दछ,’ उनले अगाडि लेखेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १६:४१

११ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई नयाँ सरकारले हटाउनुअघि नै पद छाड्न सुझाव दिएका छन् । बुधबार फेसबुकमार्फत भण्डारीले जनताले पत्याएको बहुमतको सरकार बनिसकेकाले पद छाडेर स्वाभिमानी बन्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘बहुमतको सरकार बनिरहेको छ । जोस र जाँगर छ । जनताले पत्याइसकेका छन्,’ भण्डारीले भनेका छन्, ‘विगतमा राजनैतिक नियुक्ति पाएकाहरूले पद छोडे भइहाल्यो नि ।’

अब धेरै लामो सास नफेर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् । ‘अब लामो सास नफेर । सल्लाह पनि नखोज । ‘हटायो’ भन्ने शब्द आउन किन दिने ? नयाँका नजिर बन्न सक्दछ,’ उनले अगाडि लेखेका छन् ।

‘स्वाभिमान’ दौरा–सुरुवाल, कोट, पद, पैसा, निवास, गाडीले सुरक्षा दिएको लोभले बढाएको कर्तुत नभएको उनले बताएका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
चन्द्र भण्डारी राजनीतिक नियुक्ति
सम्बन्धित खबर

चन्द्र भण्डारी भन्छन्- पराजयले झगडा होइन, समीक्षा माग्छ
गगन थापालाई राजीनामा नदिएर छिटो महाधिवेशनमा जान चन्द्र भण्डारीको सुझाव
गठबन्धन सरकारले अपेक्षा अनुसार काम नगर्दा चुनावी परिणाम अनपेक्षित : चन्द्र भण्डारी
भण्डारी-ज्ञवालीको आलोपालो इतिहासमा ढकालको ‘ब्रेक’
गुल्मी-१ मा रास्वपाका सागर विजयी, प्रदीप ज्ञवाली दोस्रो हुँदा चन्द्र भण्डारी तेस्रो
गुल्मी-१ मा सागर ढकालको अग्रता

Advertisment

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories

