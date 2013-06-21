+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चन्द्र भण्डारी भन्छन्- पराजयले झगडा होइन, समीक्षा माग्छ

‘झगडाले खोजेको छैन-किन बोलाइरहेको ? यो बदला लिने समय होइन ,’ भण्डारीले लेखेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३० गते १९:१६

३० फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.चन्द्र भण्डारीले निर्वाचनमा बेहोरेको पराजयले झगडा नभई समीक्षा माग्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा भोगेको ऐतिहासिक हारपछि कांग्रेसभित्र विकसित वातावरणबारे शनिबार फेसबुकमार्फत छोटो टिप्पणी गर्दै नेता भण्डारीले लेखेका छन्, ‘पराजयले झगडा होइन, समीक्षा माग्छ । डुब्ने होइन, बाहिर निस्कने योजना बनाउँछ ।’

अहिले समयले झगडा नखोजेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘झगडाले खोजेको छैन-किन बोलाइरहेको ? यो बदला लिने समय होइन ,’ भण्डारीले लेखेका छन् । अब उठ्नका लागि अपरिपक्व व्यवहार त्याग्नु अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
चन्द्र भण्डारी नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

सम्बन्धित खबर

गगन थापालाई राजीनामा नदिएर छिटो महाधिवेशनमा जान चन्द्र भण्डारीको सुझाव

गठबन्धन सरकारले अपेक्षा अनुसार काम नगर्दा चुनावी परिणाम अनपेक्षित : चन्द्र भण्डारी

भण्डारी-ज्ञवालीको आलोपालो इतिहासमा ढकालको ‘ब्रेक’

गुल्मी-१ मा रास्वपाका सागर विजयी, प्रदीप ज्ञवाली दोस्रो हुँदा चन्द्र भण्डारी तेस्रो

गुल्मी-१ मा सागर ढकालको अग्रता

गुल्मी-१ बाट डा. चन्द्र भण्डारीले दर्ता गरे उम्मेदवारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित