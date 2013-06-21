+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्याङ्जामा एसईई दिने विद्यार्थी ४ हजारभन्दा बढी, केन्द्र संख्या घट्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते ८:५४

१२ चैत, स्याङ्जा । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा स्याङ्जाबाट ४ हजार २७५ जना विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्याङ्जाका अनुसार नियमिततर्फ ३ हजार २२१ र ग्रेडवृद्धितर्फ एक हजार ५४ जना विद्यार्थी लेपरीक्षा दिनेछन् ।

चैत्र १९ गतेबाट सुरु हुने परीक्षामा यसपटक छात्रको संख्या छात्राभन्दा बढी देखिएको छ । कुल २ हजार १७४ छात्र सहभागी हुँदा छात्राको संख्या २ हजार १०१ मात्र रहेको छ । यसअनुसार छात्र संख्या ७३ जनाले बढी छ ।

प्राविधिक धारतर्फ जिल्लाका ६ विद्यालयबाट ११६ जना विद्यार्थी एसईईमा सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी, संस्कृत तथा वेदविद्याश्रम धारतर्फ १६ जना विद्यार्थी परीक्षा दिने तयारीमा छन् ।

जिल्लाभर ११ स्थानीय तहमा गरी २१ वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक केन्द्रमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा सहायक प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्षको जिम्मेवारी दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्याङ्जाका प्रमुख विश्वराज आचार्यका अनुसार परीक्षा तयारीलाई तीव्र बनाइएको छ । केन्द्राध्यक्षसँग छलफल, केन्द्रको अनुगमन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । टाढाका केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका पुर्‍याइसकिएको र बाँकी केन्द्रमा क्रमशः पठाइँदैछ ।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ५ वटा परीक्षा केन्द्र वालिङ नगरपालिकामा छन् भने पुतलीबजारमा ३ वटा केन्द्र तोकिएका छन् । भीरकोट, गल्याङ र चापाकोट नगरपालिकामा २/२ केन्द्र छन् भने कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पनि २ केन्द्र छन् । अन्य गाउँपालिकामा भने १/१ केन्द्र राखिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्यार्थी संख्या घटेसँगै परीक्षा केन्द्र पनि घटाइएको छ । अघिल्लो वर्ष ४ हजार ९ सय ९२ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा यस वर्ष ७ सय १७ जनाले कमी आएको हो । सोही आधारमा २५ बाट घटाएर २१ वटा मात्रै परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको जनाइएको छ ।

कार्यालयका अनुसार न्यूनतम विद्यार्थी संख्या नपुगेका केन्द्रहरू खारेज गरिएका हुन् । यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयतर्फ सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी त्रिभुवन आदर्श मावि, पुतलीबजारमा रहेका छन् भने संस्थागततर्फ पायोनिअर्स मावि, वालिङमा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
एसईई स्याङ्जा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित