सुदन ठाँटिए गुरुङ पहिरनमा, घलेक र कछाडले चिरिच्याट्ट

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित सुदन गुरुङले शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आफ्नो जातीय परम्परागत पोशाकमा उपस्थिति जनाएका छन् । उनी गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
सेतो कछाड, पटुका, दोसल्ला र ढाका टोपीमा सजिएका सुदन गुरुङको यो पहिरनले धेरैको ध्यान आकर्षित गरेको छ ।
सुदन गुरुङको पोशाकका मुख्य आकर्षण
उनले लगाएको धर्के ढाका टोपी गुरुङ समुदायको परम्परागत टोपी हो । गुरुङ ‘तामु’ पुरुषहरूले विशेष गरी सांस्कृतिक तथा औपचारिक कार्यक्रममा यस्तो ऊनी वा ढाका कपडाको टोपी लगाउने गर्छन् । यो टोपीले गुरुङ सांस्कृतिक पहिचानलाई स्पष्ट रूपमा झल्काउँछ ।
सेतो र कालो चेक प्रिन्ट भएको छोटो स्लीभ शर्टमाथि सेतो दोसल्ला घलेक वा शाल शैली क्रस गरेर काँधबाट बाँधिएको छ । यो दोसल्ला गुरुङ पुरुष पोशाकमा प्रायः देखिने सजावट र सम्मानको प्रतीक हो ।
कम्मरमा चौडा गाढा रङको बेल्टमा ठूलो सुनौलो बकलसहित बाँधिएको छ । यसले परम्परागत पटुकाको आधुनिक रूप प्रतिनिधित्व गर्छ । तल्लो भागमा सेतो कछाड÷धोती शैली लगाइएको छ, जुन गुरुङ पुरुषको मुख्य परम्परागत तल्लो पोशाक हो । यो व्यावहारिक, आरामदायी र हिमाली जीवनशैलीसँग जोडिएको छ ।
गुरुङ परम्परागत पोशाकको महत्व
गुरुङ समुदायको पुरुष पोशाक सामान्यतया कछाड, पटुका, भोटो÷भंग्रा र टोपी बाट बनेको हुन्छ । यो पोशाक हिमाली क्षेत्रको चिसो मौसम र दैनिक जीवन अनुकूल छ । सुदन गुरुङले लगाएको यो संयोजन पूर्ण परम्परागत होइन, तर परम्परा र आधुनिकताको सुन्दर मिश्रण हो । चेक शर्ट र आधुनिक बेल्टले यसलाई समकालीन बनाएको छ ।
शपथ ग्रहण जस्तो राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रममा आफ्नो जातीय पोशाकमा उपस्थित हुनुले सुदन गुरुङले सांस्कृतिक विविधता र समावेशिता प्रति देखाएको सम्मानलाई उजागर गर्दछ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सिलाम साक्मा लगाएजस्तै, सुदन गुरुङले पनि आफ्नो गुरुङ पहिरनबाट नेपाली राजनीतिमा सांस्कृतिक गर्व र एकताको सन्देश दिएका छन् ।
यो पोशाक केवल कपडाको संयोजन मात्र होइन यो गुरुङ ‘तामु’ समुदायको इतिहास, संस्कृति, पहिचान र गर्वसँग गहिरो रूपमा जोडिएको प्रतीक हो ।
तस्बिरहरू : विकास श्रेष्ठ/चन्द्र आले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4