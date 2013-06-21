+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोरखा १ : फराकिलो मतान्तरसहित रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुधन गुरुङ विजयी भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २५ गते १६:३९

२५ फागुन, गोरखा । गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुधन गुरुङ विजयी भएका छन् । मतगणनाको अन्तिम नतिजाअनुसार उनी र अन्य दलका उमेदवारबीच फराकिलो मतान्तर देखिएको छ ।

उनले २९ हजार ८९६ मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका प्रेम खत्रीले १५ हजार ३९८ मत ल्याएका छन् ।

तेस्रो स्थानमा झरेको नेकपाका हरिराज अधिकारीले ११ हजार १२४ मत प्राप्त गरेका छन् । चौथो स्थानमा रहेको एमालेका रामचन्द्र लामिछानेको मत ३ हजार ७३२ मत मात्र छ ।

विगतलाई फर्केर हेर्दा २०७४ सालको निर्वाचनमा गोरखा–१ मा कांग्रेस माओवादीसँग पराजित बनेको थियो ।

माओवादी र एमालेबीच चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग गठबन्धन गरेको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनमा भने सो क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी बन्यो तर माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर । गोरखा–२ प्रचण्डले लिए भने १ कांग्रेसको भागमा परेको थियो ।

को हुन् सुधन ?

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपश्चात् एकाएक चर्चामा आएका हुन्- सुधन गुरुङ । नेतृत्वविहीन आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्दै नेतृत्व दिनेमा उनी अगाडि देखिन थाले ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म जोडिएका तिनै गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–१ मा उम्मेदवार दिएका छन् ।

चुमनुव्री गाउँपालिका–३ सिर्दिवास पुर्ख्यौली थलो भए पनि उनको जन्म काठमाडौँमा भयो । २०४४ सालमा जन्मिएका उनले गाउँले जीवनसँग घुलमिल हुने अवसर सायदै पाए । बाल्यकाल सहरमै बित्यो । पढाइ उतै गरे । मल्टी इन्टरनेसनल कलेजमा ‘ए लेभल्स’ को पढाइ सकेपछि विपद् सम्बन्धी तालिम लिए अनि सहजकर्ताको रूपमा काम गर्न थाले ।

विभिन्न संघसंस्थासँग जोडिएर काम गर्ने अवसर पाउँदै गए । सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुन थाले । २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपश्चात् उनले ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था खोले र राहत तथा उद्धारमा खटिए । देश विदेशका विभिन्न संघसंस्थासँग उनी जोडिन पुगे ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
सुदन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गोरखा-१ मा पछि परे सुधन गुरुङ

गोरखा-१ मा पछि परे सुधन गुरुङ
गोरखा-१ : सुदन गुरुङले सार्वजनिक गरे १५ वटा चुनावी बाचा

गोरखा-१ : सुदन गुरुङले सार्वजनिक गरे १५ वटा चुनावी बाचा
सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै सुदन गुरुङले मागे पीएसओ

सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै सुदन गुरुङले मागे पीएसओ
सुदनले लिए रास्वपाबाट टिकट, गोरखा-१ मा उम्मेदवारी दिने

सुदनले लिए रास्वपाबाट टिकट, गोरखा-१ मा उम्मेदवारी दिने
रास्वपा-उनेपा एकता भाँडिएपछि सुदन गुरुङ: पुराना मिल्छन्, नयाँहरू हिस्स पर्छन्

रास्वपा-उनेपा एकता भाँडिएपछि सुदन गुरुङ: पुराना मिल्छन्, नयाँहरू हिस्स पर्छन्
टोलटोलमा संगठन बनाइसकेँ, अब चुनाव लडेर सदनमै जाने हो : सुदन गुरुङ

टोलटोलमा संगठन बनाइसकेँ, अब चुनाव लडेर सदनमै जाने हो : सुदन गुरुङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित