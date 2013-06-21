गोरखा १ : फराकिलो मतान्तरसहित रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी

२५ फागुन, गोरखा । गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुधन गुरुङ विजयी भएका छन् । मतगणनाको अन्तिम नतिजाअनुसार उनी र अन्य दलका उमेदवारबीच फराकिलो मतान्तर देखिएको छ ।
उनले २९ हजार ८९६ मत पाउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका प्रेम खत्रीले १५ हजार ३९८ मत ल्याएका छन् ।
तेस्रो स्थानमा झरेको नेकपाका हरिराज अधिकारीले ११ हजार १२४ मत प्राप्त गरेका छन् । चौथो स्थानमा रहेको एमालेका रामचन्द्र लामिछानेको मत ३ हजार ७३२ मत मात्र छ ।
विगतलाई फर्केर हेर्दा २०७४ सालको निर्वाचनमा गोरखा–१ मा कांग्रेस माओवादीसँग पराजित बनेको थियो ।
माओवादी र एमालेबीच चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग गठबन्धन गरेको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनमा भने सो क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी बन्यो तर माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर । गोरखा–२ प्रचण्डले लिए भने १ कांग्रेसको भागमा परेको थियो ।
को हुन् सुधन ?
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपश्चात् एकाएक चर्चामा आएका हुन्- सुधन गुरुङ । नेतृत्वविहीन आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्दै नेतृत्व दिनेमा उनी अगाडि देखिन थाले ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म जोडिएका तिनै गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा–१ मा उम्मेदवार दिएका छन् ।
चुमनुव्री गाउँपालिका–३ सिर्दिवास पुर्ख्यौली थलो भए पनि उनको जन्म काठमाडौँमा भयो । २०४४ सालमा जन्मिएका उनले गाउँले जीवनसँग घुलमिल हुने अवसर सायदै पाए । बाल्यकाल सहरमै बित्यो । पढाइ उतै गरे । मल्टी इन्टरनेसनल कलेजमा ‘ए लेभल्स’ को पढाइ सकेपछि विपद् सम्बन्धी तालिम लिए अनि सहजकर्ताको रूपमा काम गर्न थाले ।
विभिन्न संघसंस्थासँग जोडिएर काम गर्ने अवसर पाउँदै गए । सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुन थाले । २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपश्चात् उनले ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था खोले र राहत तथा उद्धारमा खटिए । देश विदेशका विभिन्न संघसंस्थासँग उनी जोडिन पुगे ।
