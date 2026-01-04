+
रास्वपा-उनेपा एकता भाँडिएपछि सुदन गुरुङ: पुराना मिल्छन्, नयाँहरू हिस्स पर्छन्

द काउन्सिल अफ जेनजीका संयोजक सुदन गुरुङले उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको एकता भंगको खबरले नराम्रो लागेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते १६:०४

२६ पुस, काठमाडौं । द काउन्सिल अफ जेनजीका संयोजक सुदन गुरुङले उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीचको एकता भंगको खबरले नराम्रो लागेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गुरुङले पुरानाहरू एकजुट हुन लाग्दा नयाँहरू झगडा गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘नयाँहरू झगडा गर्दै बस्छन्, नयाँहरू मिल्छन्,’ उनले भने, ‘मैले मिल्नु भनेर छोडिदिएको हो । मिल्ने त उहाँहरू हो । यसरी मिल्नु उसरी मिल्नु त मैले भन्न मिल्दैन ।’

यसअघि रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि उनै गुरुङले कुलमान घिसिङलाई आफ्नो गाडीमा लिएर गई बालेन र रवि लामिछानेसँगको छलफलमा सहभागी गराएका थिए ।

सुदन गुरुङ
Hot Properties

