+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रवि, बालेन र कुलमान मिलाएँ, अब सिभिलियन फोर्स गठन गर्छु : सुदन गुरुङ

‘द काउन्सिल अफ जेनजी’ का संयोजक सुदन गुरुङले अब देशव्यापी सिभिलियन फोर्स गठन गर्ने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते २०:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदन गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उज्यालो नेपालका कुलमान घिसिङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच एकता भएपछि देशव्यापी सिभिलियन फोर्स गठन गर्ने बताए।
  • गुरुङले १-२ जनवरीमा सिभिलियन फोर्स गठन गर्ने र सबै नेपालीलाई एकै छातामा राख्ने लक्ष्य रहेको बताए।
  • उनले आफ्नो मिसन नेपाललाई डिजिटल रुपमा जोड्ने र टोलदेखि गाउँसम्मका समस्याहरू केन्द्रमा पुर्‍याउने योजना रहेको पनि खुलाए।

१४ पुस, काठमाडौँ ।  ‘द काउन्सिल अफ जेनजी’ का संयोजक सुदन गुरुङले अब देशव्यापी सिभिलियन फोर्स गठन गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उज्यालो नेपालका कुलमान घिसिङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच एकता सहमति भएपछि गुरुङले अब सिभिलियन फोर्स गठन गर्ने बताएका हुन् ।

‘मैले गोरखनाथमा खाएको कसम पूरा गरेँ । जनताको खुसी हुने काम गरेँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘चुनाव त मेरो प्राथमिकतामा छैन । धेरै नेशनल समस्या हल गर्नुपर्ने छ । अब १-२ तारिक (जनवरी)मा सिभिलियन फोर्स गठन गर्छौँ । सबै नेपालीलाई एकै छातामा राख्ने काम गर्छौँ ।’

उनले आफ्नो मिसन नेपाललाई डिजिटल रुपमा एक ठाउँमा कसरी जोड्ने भन्नेमा रहेको पनि बताए ।

‘यो फोर्समार्फत टोलदेखि, गाउँदेखि समस्याहरू केन्द्रमा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘पहिलो त उहाँहरू (रवि, बालेन र कुलमान)लाई मिलाउने थियो मिलाएँ ।’

आज कुलमानलाई रवि र कुलमानसँग वार्ता गर्नका लागि एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाएको पनि उनको दाबी छ ।

‘आज कुलमान दाइलाई उहाँहरू (रवि-बालेन) भएको ठाउँमा लिएर गएँ र भनेँ- तीन जना भएर देश चलाउनुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘हामी यति लड्यौँ । कांग्रेस-एमाले त मिले तपाईंहरू हाम्रो लागि मिल्न नसक्ने? भनेपछि तीन जना बस्नु भयो । रिजल्ट पनि आयो ।’

सुदन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रवि–बालेन सम्झौताप्रति सुदन गुरुङले के भने ?

रवि–बालेन सम्झौताप्रति सुदन गुरुङले के भने ?
सम्झौतापछि रिहा नभएकाले गृहमन्त्रीलाई सम्पर्क गर्नु भन्दै सुदनले सार्वजनिक गरिदिए नम्बर

सम्झौतापछि रिहा नभएकाले गृहमन्त्रीलाई सम्पर्क गर्नु भन्दै सुदनले सार्वजनिक गरिदिए नम्बर
गोरखा–१ बाट चुनाव लड्दैछन् सुदन गुरुङ ?

गोरखा–१ बाट चुनाव लड्दैछन् सुदन गुरुङ ?
सरकार-जेनजी सम्झौतापछि सुदनले भने- अब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि चुनावमा जाउँला

सरकार-जेनजी सम्झौतापछि सुदनले भने- अब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि चुनावमा जाउँला
सुदन र बालेनका सहयोगी कुमारले भेटे प्रधानमन्त्री, जेनजीसँगको सम्झौताबारे राखे चासो

सुदन र बालेनका सहयोगी कुमारले भेटे प्रधानमन्त्री, जेनजीसँगको सम्झौताबारे राखे चासो
नख्खुमा सुदनले भेटे रवि, के भयो कुराकानी ?

नख्खुमा सुदनले भेटे रवि, के भयो कुराकानी ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित