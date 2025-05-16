रवि, बालेन र कुलमान मिलाएँ, अब सिभिलियन फोर्स गठन गर्छु : सुदन गुरुङ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१४ पुस, काठमाडौँ । ‘द काउन्सिल अफ जेनजी’ का संयोजक सुदन गुरुङले अब देशव्यापी सिभिलियन फोर्स गठन गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उज्यालो नेपालका कुलमान घिसिङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच एकता सहमति भएपछि गुरुङले अब सिभिलियन फोर्स गठन गर्ने बताएका हुन् ।
‘मैले गोरखनाथमा खाएको कसम पूरा गरेँ । जनताको खुसी हुने काम गरेँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘चुनाव त मेरो प्राथमिकतामा छैन । धेरै नेशनल समस्या हल गर्नुपर्ने छ । अब १-२ तारिक (जनवरी)मा सिभिलियन फोर्स गठन गर्छौँ । सबै नेपालीलाई एकै छातामा राख्ने काम गर्छौँ ।’
उनले आफ्नो मिसन नेपाललाई डिजिटल रुपमा एक ठाउँमा कसरी जोड्ने भन्नेमा रहेको पनि बताए ।
‘यो फोर्समार्फत टोलदेखि, गाउँदेखि समस्याहरू केन्द्रमा पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘पहिलो त उहाँहरू (रवि, बालेन र कुलमान)लाई मिलाउने थियो मिलाएँ ।’
आज कुलमानलाई रवि र कुलमानसँग वार्ता गर्नका लागि एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाएको पनि उनको दाबी छ ।
‘आज कुलमान दाइलाई उहाँहरू (रवि-बालेन) भएको ठाउँमा लिएर गएँ र भनेँ- तीन जना भएर देश चलाउनुपर्यो,’ उनले थपे, ‘हामी यति लड्यौँ । कांग्रेस-एमाले त मिले तपाईंहरू हाम्रो लागि मिल्न नसक्ने? भनेपछि तीन जना बस्नु भयो । रिजल्ट पनि आयो ।’
