सरकार-जेनजी सम्झौतापछि सुदनले भने- अब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि चुनावमा जाउँला

२४ मंसिर, काठमाडौं । द काउन्सिल अफ जेनजीका अगुवा सुदन गुरुडले सरकारसँगको सम्झौतालाई लिएर केही हदसम्म ढुक्क भएको बताएका छन् ।
सम्झौतापछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले ठूलो मेहनतपछि यति सम्झौता गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्नु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
तर, यतिमै आफूहरू ढुक्क नहुने उनले बताए । यसअघि आन्दोलन संस्थागत नभई चुनावमा नजाने बताउँदै आएका सुदन अब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र ढुक्क हुने र त्यसपछि आफू चुनावमा जाने बताए ।
‘अब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि बल्ल ढुक्क हुन्छ । अनि बरु त्यसपछि चुनाव जाऔँला,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4