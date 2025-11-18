जेनजीसँगको सम्झौतापत्र भोलि राजपत्रमा छापिन्छ : प्रधानमन्त्री

२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजीसँग भएको सम्झौतापत्र राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताएकी छन् ।
बुधबार जेनजीसँगको सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्झौताको यो ऐतिहासिक रेकर्डले भोलि हुने परिवर्तनलाई समेत निर्देशित गर्ने बताइन् ।
अन्य समयमा भएका संघर्ष जस्तै जेनजी संघर्षको पहिचानलाई पनि यो डकुमेन्टले बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘२३ र २४ भदौमा जे घटना घट्यो त्यसले हामीलाई अत्यन्त दुखी बनाएको छ । तर सानो आयाम थपियो । यसले हामीलाई मुस्कान चाहिँ ल्याइदियो । किनभने यो घटना एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड बन्यो । भोलि यसलाई राजपत्रमा छापिन्छ । यो डकुमेन्ट माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका सम्झौताहरू जस्तै र अन्य समयमा भएका राज्य र आन्दोलनकारी बीचको डकुमेन्ट जस्तै एउटा बलियो डकुमेन्ट बन्ने छ ।’
