मोरक्कोमा भवन भत्किँदा १९ जनाको मृत्यु, १६ घाइते

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते २०:०९
AFP

मोरक्कोको फे्स शहरमा दुई चारतले भवन भत्किँदा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १६ जना घाइते भएका छन् । स्थानीय अधिकारीहरूले उद्धार कार्य अझै जारी रहेको र पुरिएका अरू मानिसलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

भवन फे्सको अल–मस्सिरा क्षेत्रमा रहेका थिए, र आठ परिवार त्यहाँ बस्दै आएका थिए । प्रारम्भिक दृश्यमा उद्धारकर्मीहरूले शव बोकेर सवारीमा लैजाँदै गरेको देखिएको छ, जबकि स्थानीय बासिन्दाहरू उद्धार प्रयास हेर्न जम्मा भएका थिए ।
स्थानीय अधिकारीहरूले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताएका छन् ।

सुरक्षा अधिकारीहरूले वरिपरि क्षेत्र सुरक्षित गर्ने आवश्यक कदमहरू उठाइरहेका छन् । घाइतेहरू फे्सको विश्वविद्यालय अस्पताल केन्द्रमा उपचारका लागि भर्ना गरिएका छन् ।

यो दुर्घटना पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तै प्रकारको सबैभन्दा घातक घटना मानिएको छ । गत वर्ष फेब्रुअरीमा फे्सको पुरानो शहरमा एउटा घर भत्किँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो ।

करिब एक दशकअघि, सन् २०१६ मा एक हप्ताभित्र दुई भवन भत्किएका थिए । पश्चिमी शहर मेराकेशमा एउटा घर भत्किँदा दुई बच्चाको मृत्यु भएको थियो भने अर्को चारतले भवन भत्किँदा चार जनाको मृत्यु र दुई दर्जन बढी घाइते भएका थिए ।

सन् २०१४ मा पश्चिमी शहर कासाब्लाङ्कामा तीन भवन भत्किँदा २३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

मोरक्को
