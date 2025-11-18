जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अजय सोडारीले च्याते सम्झौता

२४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारसँग भएको सम्झौतामा एक जेनजी अगुवाले च्यातेर फालेका छन् ।
संविधान पुनलेखन नगरेको र शासकीय स्वरुप नफेरेको भन्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अजय सोडारीले सम्झौता च्यातेका हुन् ।
जेनजी मुभमेन्ट नेपालका रवि किरण हमालले सम्झौता च्यातेर फालेको बताए ।
‘शासकीय स्वरुप नफेरी चुनावमा जाने कुरा देशका लागि घातक छ भनेर हाम्रै साथीहरुले च्यातेका हुन्,’ हमालले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4