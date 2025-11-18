सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै जेनजीहरूबीच विवाद

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले २३ मंसिरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जेनजीहरूसँग औपचारिक सम्झौता गरेको छ।
- प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजीका भोजविक्रम थापाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
- हस्ताक्षरपछि केही जेनजीहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवाद गरिरहेका छन्।
२३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले जेनजीहरूसँग औपचारिक सम्झौता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार साँझ सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरे ।
हस्ताक्षर लगत्तै केही जेनजीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अहिले विवाद गरिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4