नख्खु पुगेर सुदनले भेटे रवि, के भयो कुराकानी ?

‘बरु मलाई गल्ती गरेको भए कारबाही होस् । हैन भने न्याय होस् । यसको छिटो निरुपणका लागि पहल गरिदिनुस्,’ रविलाई उद्धृत गर्दै गुरुङले भने ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते १७:२९

१८ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका छन् ।

बिहीबार नख्खु कारागार पुगेर गुरुङले लामिछानेसँग भेट गरेका हुन् ।

लामिछानेसँगको भेटमा सबै वैकल्पिक शक्ति मिल्नुपर्ने प्रस्ताव आफुले राखेका र त्यसमा लामिछाने सकारात्मक देखिएको गुरुङले बताएका छन् ।

‘हामी सकारात्मक छौँ । तपाईंहरू मिलाउन लाग्नुस् । हामी मिल्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो,’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यदि सबै सकारात्मक भए रास्वपा मिल्नका लागि तयार रहेको र त्यसका लागि छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।’

यसबाहेक आफूलाई अन्याय भएको विषय पनि लामिछानेले सुनाए । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूमाथि अन्याय भएकाले छिटो न्याय पाउनुपर्ने अपेक्षा गुरुङसँग राखेका थिए ।

‘बरु मलाई गल्ती गरेको भए कारबाही होस् । हैन भने न्याय होस् । यसको छिटो निरुपणका लागि पहल गरिदिनुस्,’ रविलाई उद्धृत गर्दै गुरुङले भने ।

रविको यो प्रस्तावमा गुरुङले पनि आफूहरूले यसका लागि पहल गर्ने बताए । ‘न्यायलयले भन्ने कुरा हो, सही या गलत भनेर । अब त्यो छिटो गर्नुपर्यो भनेर हामीले पहल गर्छौँ भन्यौँ,’ गुरुङले भने ।

त्यसबाहेक रविले जेनजी आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण साथ रहेकाले देश बनाउने अभियानमा एक भएर लाग्न पनि अनुरोध गरेको गुरुङले बताए ।

योसँगै बालेन र कुलमानको भेटघाटमा पनि आफूले सहजीकरण गरेको दाबी गुरुङले गरे ।

उज्यालो नेपालका एक शिर्ष नेतासँग बुझ्दा पनि गुरुङले बालेनसँग भेट गर्न सहजीकरण गरेको र मिलनको लागि भूमिका खेलेको स्वीकारे ।

‘सुदन जी सुरुबाटै मिल्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । त्यो भेटमा उहाँसहित अरुको पनि भूमिका थियो,’ ती नेताले भने ।

यसरी विशेषगरी कुलमान, रवि र बालेन मिलाउने उद्धेश्यले हिडेका गुरुङले वैकल्पिक धारका विभिन्न शक्तिसँग समन्वय गर्ने बताएका छन् ।

रवि लामिछाने सुदन गुरुङ
प्रतिक्रिया
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
