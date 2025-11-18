+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

68/2 (9.3)
चितवन राइनोज 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

68/2(9.3)
vs

चितवन राइनोज 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
68/2 (9.3)
VS
चितवन राइनोज 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

मोरङमा भाइको हत्या गरेर एक व्यक्ति फरार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते १६:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोरङको जहदामा दाजु राजकुमार साहले भाइ श्रवणकुमार साहलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका छन्।
  • हत्या पछि राजकुमार साह भारत भागेका छन् र घटनास्थल भारतीय सीमासँग करिब १ सय मिटर टाढा छ।
  • प्रहरीले सामान्य घरायसी विवादमा भएको घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

१८ मंसिर, विराटनगर । मोरङको जहदामा भाइको हत्या गरी दाजु फरार भएका छन् ।

जहदा गाउँपालिका–७ तरिगामास्थित मझारेका २८ वर्षीय श्रवणकुमार साहमाथि दाजु राजकुमार साहले धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए । सामान्य घरायसी विवादमा भाइको हत्या गरी दाजु भारत भागेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरीक्षक लेखनाथ दाहालका अनुसार सामान्य विवादमा बुधबार राति हतियार प्रहार भएको देखिन्छ ।

धारिलो हतियारबाट घाइते भएका श्रवणलाई विराट टिचिङ अस्पताल लगिएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो ।

घटनास्थलबाट भारतीय सीमा करिब १ सय मिटर दूरी टाढा छ । भाइको हत्यापछि दाजु भारत तर्फ भागेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मृतक श्रवण र फरार राजकुमार काकाठूलो बुवाका छोरा हुन् ।

घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

मोरङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले मोरङका पूर्वसचिव खतिवडा नेकपा प्रवेश

एमाले मोरङका पूर्वसचिव खतिवडा नेकपा प्रवेश
जेनजी आन्दोलनमा मोरङको सीडीओ कार्यालय आगजनीको आरोपमा ६ जना समातिए

जेनजी आन्दोलनमा मोरङको सीडीओ कार्यालय आगजनीको आरोपमा ६ जना समातिए
एमाले प्रतिनिधि चयन : मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट विनोद ढकालको प्यानल विजयी

एमाले प्रतिनिधि चयन : मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट विनोद ढकालको प्यानल विजयी
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : संस्थापनसँग ओलीको फोटो, इतरसँग पार्टीको झन्डा

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : संस्थापनसँग ओलीको फोटो, इतरसँग पार्टीको झन्डा
मोरङमा दुई बालिकाको हत्या : गुत्थी पत्ता लगाउन प्रहरीलाई सकस

मोरङमा दुई बालिकाको हत्या : गुत्थी पत्ता लगाउन प्रहरीलाई सकस
थारू कथानक चलचित्र ‘बहौरिया’काे छायांकन सुरू

थारू कथानक चलचित्र ‘बहौरिया’काे छायांकन सुरू

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित