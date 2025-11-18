+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

थारू कथानक चलचित्र ‘बहौरिया’काे छायांकन सुरू

थारू कला-संस्कृतिमा आधारित पहिलो ऐतिहासिक कथानक चलचित्र

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १९:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमै पहिलोपटक थारू समुदायको कला, संस्कृति र ऐतिहासिक परिवेशलाई मूल कथावस्तु बनाएर चलचित्र 'बहौरिया' को छायांकन मोरङमा सुरू भएको छ।
  • चलचित्र 'बहौरिया' मा थारू समाजको जमिन्दारी प्रथा, विवाह प्रणाली र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको कथा मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
  • फिल्मको छायांकन कोशी प्रदेशका थारू बस्ती र पर्यटकीय स्थलहरूमा भइरहेको छ र आगामी तीनदेखि चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

२६ कात्तिक, काठमाडौं। नेपालमै पहिलोपटक थारू समुदायको कला, संस्कृति र ऐतिहासिक परिवेशलाई मूल कथावस्तु बनाएर निर्माण हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र ‘बहौरिया (बेहुली)’ को छायांकन मोरङमा औपचारिक रूपमा सुरू भएको छ।

चलचित्रको निर्देशन चर्चित निर्देशक परशुराम चौधरी ले गरिरहेका छन् भने, ‘फिल्मको कथा पनि उनी स्वयं र रेणु चौधरी ले लेखेका हुन्।  नेपाल म्याक्सको प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागेको यो फिल्म रिशन चौधरी र खुश्बु चौधरी ले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्दैछन्।’

थारू संस्कृति र पौराणिक जीवनशैलीमा आधारित कथा निर्देशक चौधरीका अनुसार, बहौरिया थारू समाजको पौराणिक अवस्था र आधुनिक समयसम्म आइपुग्दा भएको सामाजिकआर्थिक रूपान्तरणको कथा हो

फिल्ममा ४०५० वर्ष अघिको जमिन्दारी प्रथा, त्यतिबेलाको विवाह प्रणाली, खेतीपाती गर्ने तरिका, समाजमा हुने असमानता र त्यसपछि आएको परिवर्तनलाई मार्मिक रूपमा उतारिएको छ ।

उनी भन्छन्, पहिले जमिन्दार वर्गले दुईतीन वटा विवाह गर्ने चलन थियो, जसको सामाजिक प्रभाव गहिरो थियो। अहिले त्यस्तो परम्परामा आएको परिवर्तन र समाजले पाएको चेतनाको सन्देश यो चलचित्रले दिनेछ

थारू समुदायकै कलाकारको सहभागिता

फिल्ममा मुख्य भूमिकामा वीर चौधरी र ममता चौधरी रहेका छन्। यी दुई कलाकारले यसै फिल्मबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा औपचारिक डेब्यु गरेका हुन्। वीर चौधरी कैलालीका चर्चित मोडल हुन् भने ममता चौधरी नवलपरासीकी लोकप्रिय मोडल तथा डान्सर हुन्।

त्यसैगरी फिल्ममा निर्देशक परशुराम चौधरी स्वयम्, रेणु चौधरी, प्रदीप बास्मैत, संगिता चौधरी, मन्जय चौधरी, ज्ञानिसा चौधरी, पुनम चौधरीलगायतका कलाकारहरूको दमदार अभिनय रहनेछ।

कैलालीकी चर्चित गायिका तथा मोडल संगिता चौधरी ले पनि यसै चलचित्रमार्फत् अभिनयमा डेब्यु गरेकी छन्। प्राविधिक पक्ष र छायांकन स्थान फिल्मको द्वन्द निर्देशन देव महर्जन ले गरेका छन् भने श्रीङ्गार सोम मंग्राती ले सम्हालेका छन्। सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ज्ञान चन्द चौधरी ले लिएका छन्।

बौहरियाको छायांकन कोशी प्रदेशका थारू बस्ती, गाउँटोल र पर्यटकीय सुन्दर स्थलहरूमा भइरहेको छ। फिल्मले प्रदेशको मौलिक संस्कृति, पहिचान र जीवनशैलीलाई पर्दामार्फत् उजागर गर्ने उद्देश्य राखेको निर्माण पक्षले जनाएको छ।

रिलिज योजना निर्माण टोलीका अनुसार, फिल्मको छायांकन आगामी तीनदेखि चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।  त्यसपछि पोस्टप्रोडक्सन कार्य पूरा गरी चलचित्रलाई देशभरका हलहरूमा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

निर्देशकको भनाइ निर्देशक तथा कथाकार परशुराम चौधरी भन्छन्,थारू समाजको इतिहास, संस्कृति र परिवेशलाई साँचो रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास हो बौहरिया

हामीले पुरानो जीवनशैली, जमिन्दारी प्रणाली र अहिलेको परिवर्तित समाजबीचको अन्तर दर्शाउनेछौं, जसले दर्शकलाई मनोरञ्जनका साथै आत्मपरीक्षणको सन्देश पनि दिनेछ

संक्षेपमा, बौहरिया नेपाली चलचित्रमा थारू समुदायको पहिचान, संस्कृति र सामाजिक परिवर्तनको दस्तावेजका रूपमा आउँदैछ।  

थारू चलचित्र बहौरिया मोरङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सी डिभिजन लिग फुटबल छनोटको खेलतालिका सार्वजनिक

सी डिभिजन लिग फुटबल छनोटको खेलतालिका सार्वजनिक
बंगलादेशसँग खेल्न नेपाल तयार : प्रशिक्षक खड्का

बंगलादेशसँग खेल्न नेपाल तयार : प्रशिक्षक खड्का
नीति शाहलाई हियाउनेहरूका नाममा

नीति शाहलाई हियाउनेहरूका नाममा
किन कार्यकर्तालाई सत्तासँग भिड्न उक्साउँदैछन् ओली ?

किन कार्यकर्तालाई सत्तासँग भिड्न उक्साउँदैछन् ओली ?
महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ : आफू र छोरी जोडिएको संस्थालाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’

महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ : आफू र छोरी जोडिएको संस्थालाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’
दल दर्ताको प्रयोजन एक, उद्देश्य अनेक

दल दर्ताको प्रयोजन एक, उद्देश्य अनेक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित