+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

150/5 (20)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

37/2(5.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

८५ बलमा ११४ रन आवश्यक

पोखरा एभेन्जर्स 2025

150/5(20)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

37/2(5.5)
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
150/5 (20)
VS
८५ बलमा ११४ रन आवश्यक
लुम्बिनी लायन्स 2025
37/2 (5.5)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : संस्थापनसँग ओलीको फोटो, इतरसँग पार्टीको झन्डा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १३:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको ११ औं केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि मोरङमा मतदान जारी छ।
  • मोरङबाट ४६ जना प्रतिनिधि छनोट हुँदै छन् र क्षेत्र नम्बर ५ बाट ६ जना सर्वसम्मत छानिएका छन्।
  • एमालेको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले प्यानल बनाएर प्रतिनिधि छनोटमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

१३ मंसिर, विराटनगर । नेकपा एमालेको ११ औं केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि मतदान जारी छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि मोरङमा संस्थापन र इतर पक्ष प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

मतदानका लागि आउने पार्टी सदस्यलाई उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो प्यानलको लिस्ट दिएर भोट मागिरहेका छन् ।

एमालेको संस्थापन पक्षले आफ्ना उम्मेदवारको नामावालीमाथि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो राखेको छ । जिल्लाको संस्थापन रहेको केन्द्रको इतर पक्षले भने प्रचार सामग्रीको माथिल्लो भागमा पार्टीको झन्डा राखेको छ ।

एमाले मोरङ विद्यादेवी भण्डारी समूह बलियो रहेको छ । गत फागुनमा भएको १० औं जिल्ला अधिवेशनमा मोरङमा भण्डारीको समूह विजयी भएको थियो । यहाँ भण्डारी समूहका विनोद ढकालले पकड बलियो छ ।

महाधिवेशनका लागि मोरङबाट ४६ जना प्रतिनिधि छनोट हुँदै छन् । ती मध्ये क्षेत्र नम्बर ५ बाट ६ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत छानिएका छन् । छानिएका ६ प्रतिनिधिमध्ये ४ जना विद्यादेवी भण्डारी समूहका हुन् । २ जना संस्थापन पक्षका छन् ।
अन्य पाँच वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्यानल बनाएर दुई समूहले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ठ्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा आउने बाटो बन्द गरिदिएपछि ११ औं महाधिवेशनमा उनको पक्षबाट इश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

शनिबार छानिएका प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्ने भएका कारण दुवै समूहले प्रतिनिधि छनोटमा आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत मागिरहेका छन् ।

नेकपा एमाले प्रतिनिधि छनोट मोरङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कर्णालीमा गुटगत प्रतिस्पर्धा छैन, सर्वसम्मत प्रतिनिध छनोट गर्छौं : शाह

कर्णालीमा गुटगत प्रतिस्पर्धा छैन, सर्वसम्मत प्रतिनिध छनोट गर्छौं : शाह
दाङबाट एमाले महाधिवेशनका लागि २३ प्रतिनिधि सर्वसम्मत

दाङबाट एमाले महाधिवेशनका लागि २३ प्रतिनिधि सर्वसम्मत
एघारौं महाधिवेशनका लागि एमालेमा आज देशैभरि प्रतिनिधि छनोट हुँदै

एघारौं महाधिवेशनका लागि एमालेमा आज देशैभरि प्रतिनिधि छनोट हुँदै
एमालेमा तेस्रो धार बन्न लागेको हो ?

एमालेमा तेस्रो धार बन्न लागेको हो ?
निर्विरोध एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भए पौडेल

निर्विरोध एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भए पौडेल
सिक्री लुट्ने टासी : बाबुराजा अपहरणमा १२ वर्ष कैद, छुटेपछि युवा संघको केन्द्रीय सदस्य

सिक्री लुट्ने टासी : बाबुराजा अपहरणमा १२ वर्ष कैद, छुटेपछि युवा संघको केन्द्रीय सदस्य

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित