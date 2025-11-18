एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : संस्थापनसँग ओलीको फोटो, इतरसँग पार्टीको झन्डा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको ११ औं केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि मोरङमा मतदान जारी छ।
- मोरङबाट ४६ जना प्रतिनिधि छनोट हुँदै छन् र क्षेत्र नम्बर ५ बाट ६ जना सर्वसम्मत छानिएका छन्।
- एमालेको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले प्यानल बनाएर प्रतिनिधि छनोटमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
१३ मंसिर, विराटनगर । नेकपा एमालेको ११ औं केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि मतदान जारी छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि मोरङमा संस्थापन र इतर पक्ष प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
मतदानका लागि आउने पार्टी सदस्यलाई उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो प्यानलको लिस्ट दिएर भोट मागिरहेका छन् ।
एमालेको संस्थापन पक्षले आफ्ना उम्मेदवारको नामावालीमाथि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो राखेको छ । जिल्लाको संस्थापन रहेको केन्द्रको इतर पक्षले भने प्रचार सामग्रीको माथिल्लो भागमा पार्टीको झन्डा राखेको छ ।
एमाले मोरङ विद्यादेवी भण्डारी समूह बलियो रहेको छ । गत फागुनमा भएको १० औं जिल्ला अधिवेशनमा मोरङमा भण्डारीको समूह विजयी भएको थियो । यहाँ भण्डारी समूहका विनोद ढकालले पकड बलियो छ ।
महाधिवेशनका लागि मोरङबाट ४६ जना प्रतिनिधि छनोट हुँदै छन् । ती मध्ये क्षेत्र नम्बर ५ बाट ६ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत छानिएका छन् । छानिएका ६ प्रतिनिधिमध्ये ४ जना विद्यादेवी भण्डारी समूहका हुन् । २ जना संस्थापन पक्षका छन् ।
अन्य पाँच वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्यानल बनाएर दुई समूहले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ठ्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा आउने बाटो बन्द गरिदिएपछि ११ औं महाधिवेशनमा उनको पक्षबाट इश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
शनिबार छानिएका प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्ने भएका कारण दुवै समूहले प्रतिनिधि छनोटमा आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत मागिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4