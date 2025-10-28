+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रविको बचाउमा रास्वपाका ६ तर्क, कार्की सरकार पनि ओलीजस्तै !

1Comments
Shares
राजनीतिक ब्युरो राजनीतिक ब्युरो
२०८२ कात्तिक २१ गते २२:०५

२१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि पूर्ववर्ती ओली सरकारले जस्तै अहिलेको सरकारले पनि पूर्वाग्रह साँधेको रास्वपाले आरोप लगाएको छ । रास्पवाले लामिछानेको बचाउमा विभिन्न ६ वटा तर्क अघि सारेको छ ।

चितवनमा शुक्रबारदेखि जारी केन्द्रीय केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले रवि लामिछानेको बचाउ गरेका हुन् ।

रविको सन्दर्भमा अर्यालले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘सरकार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक प्रतिशोधको निरन्तरता र अदालती प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब गरिएको शंका उत्पन्न हुँदा हाम्रो खबरदारीले फेरि निरन्तरता पाउने छ ।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘हिजोको प्रतिशोधि सरकारलाई जेनजी आन्दोलनले अपदस्त गरिसकेको छ । सभापति रवि लामिछानेले कानूनी प्रक्रियामा सहयोग गरिरहँदा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिशोधी भावना र कर्मविरुद्ध कत्तिको उभिन्छ र निर्णय गर्छ, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौं ।’

रविबारे अढाइ पृष्ठ लामो चर्चा गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायिक प्रक्रिया हिजोको जस्तो दबाबका कारण प्रभावित र सुस्त बनाइने छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलमा शीर्ष नेताले अवकाश लिनुपर्ने दबाब आइरहेका बेला रास्वपाले भने नेतृत्वको बचाउ गरेको छ । बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिले नेतृत्वलाई विस्थापित होइन, स्थापित गर्ने समय हो ।’

रविको बचाउमा ६ बुँदे तर्क

सहकारी ठगी प्रकरणमा ललितपुरको नख्खु कारागारमा रहेका सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा चलाइएको रास्वपाले गुनासो गरेको छ । अर्यालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘प्रतिशोधविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईं’ उपशीर्षकमा सभापति रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै अगाडि सारिएका तर्कहरू यस्ता छन्–

करिब एक वर्षदेखि सभापति रवि लामिछानेज्यू कानूनी आवरणमा सिर्जित राजनीति प्रेरित अभियोगको सामना गरिरहनु भएको छ । र, पार्टी पनि त्यसविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी लडाईंमै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी विद्रोहको स्वामित्व लिने रास्वपाको प्रतिवेदन

एक नेताको व्यक्तित्वमा मात्र भर परेको र उसका व्यक्तिगत समस्यामा समेत पार्टीले अपनत्व लिएको भनेर कतिपय बाहिरी आलोचक र भित्री शुभेच्छुकले पनि प्रश्न नउठाएका होइनन् । स्थापना, विकास र विस्तारमा निर्विकल्प नेतृत्व दिएर पार्टीलाई जनविश्वासयोग्य बनाउन पुर्‍याएको योगदानका अगाडि तत्कालीन सरकारले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर तथ्यहीन अभियोग लगाएका कारण पनि सिंगो पार्टीपंक्ति उहाँविरुद्धको षड्यन्त्रमा उभिएको हो ।

किनकि, राज्यले नै षड्यन्त्रमूलक रुपमा नेतृत्वको बद्नामीसंगै पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्छ भने त्यसविरुद्ध संस्थागत प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामी न मुद्दामा चुकेका छौं, न कर्तव्यमा। सभापति र उहाँका मुद्दालाई जोडेर पार्टीप्रति गरिंदै आएको कुप्रचार हामीमाथिको समग्र षड्यन्त्रकै अशं हो भन्नेमा हामी सचेत छौं । र, रहिरहने छौं ।

सभापतिविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध कहाँ र कसरी गरियो भन्ने मुख्य मुख्य तथ्य पार्टीको औपचारिक रेकर्डका लागि पनि यस प्रतिवेदनमा समेट्न उपयुक्त रहेकाले केही बुँदा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

पहिलो– संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४४९ मा तीनवटा सन्दर्भ प्रष्ट रुपमा भनिएको छ, पहिलो सहकारीबाट गोरखा मिडियामा पैसा आएको हो, दोस्रो– ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएन । तेस्रो– रकम आएपछि खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु ।

प्रतिवेदनले बकाइदा ‘खर्च गरेको हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु’ भनेकाले प्रचलित कानून भनेको कम्पनी ऐन, २०६३ हो । प्रतिवेदनले कम्पनी कानूनअनुसार भन्दा भन्दै सरकारले कतै आकर्षित नहुने सहकारी ऐनको दफा प्रयोग गरेर मुद्दा लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नभएर के हो त ?

दोस्रो– २०५४ सालयता विभिन्न विषयमा छानविन गर्न १५ वटा संसदीय विशेष समिति बनेका रहेछन् । अरु १४ वटा समितिका सिफारिस सरकारले बुझ्यो, सकियो । रवि लामिछानेज्यूविरुद्धको सिफारिसलाई चाहिँ इतिहासमै पहिलोपटक क्याविनेटबाटै अनुमोदन गरियो । र, बाह्रसय पृष्ठको प्रतिवेदनमात्र रवि लामिछानेविरुद्ध कार्यान्वयन भयो । त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक ।

तेस्रो– अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा सहकारी ठगीको आरोप लगाइयो । त्यसको मुद्दा बुझाउने म्याद सकिने भएपछि संगठित अपराधको अभियोग लगाएर ६० दिन थुन्ने प्रपञ्च गरियो । ६० दिन पनि सकिन लागेपछि ९० दिन थुन्न मिल्ने र सांसद पद पनि निलम्बन हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइयो।

एउटै आरोपमा देशका विभिन्न जिल्लामा अनुसन्धान गर्नुपर्दा त्यसको नेतृत्व प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले लिने र एकै ठाउँमा मुद्दा चलाउने अभ्यास छ। तर, सभापति रवि लामिछानेको अनुसन्धान केन्द्रिकृत गरिएन, जिल्ला–जिल्लामा पुर्‍याइयो ।

चौथो– कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालिन सांसद माया राई (स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको तत्कालिन सहसचिव) लाई जनदबाब थेग्न नसकेर मात्रै पक्राउ गरियो। केही दिनमै अदालतले जम्मा दस लाख धरौटीमा छोडिदियो । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई सामान्य सोधपुछमै टारियो। एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जलाको कोइराला अदालतलमा हाजिर भएकै दिन सामान्य धरौटीमा छुटिन् । सभापति लामिछानेज्यूको हकमा के–के गरियो, छर्लंग छ ।

पाँचौं– सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसूरमा ९० दिनभित्र अदालतमा अभियोग पेस गरिसक्नु पर्ने हदम्याद हुन्छ । सभापति लामिछानेज्यूविरुद्ध २०८० माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा जाहेरी परेको दाबी गरियो । त्यो दाबी सत्य नै थियो भने, त्यसको ९० दिनभित्र अर्थात २०८१ को जेठ १० गतेभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिसक्नु पथ्यर्थ्यो।

अनुसन्धानका लागि भन्दै २०८१ कात्तिक २ गते पक्राउ गरिएकोमा ८४ दिन हिरासतमा राखेर २०८१ पुस ७ गते मात्रै कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो। कानूनमा तोकिएको हदम्याद नाघेर मुद्दा दर्ता गर्नु देवानी र फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत त थियो भने विशिष्टीकृत कानून (सहकारी ऐन) मा हदम्यादको व्यवस्था हुँदाहुँदै सामान्य कानून (मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २४९ अनुसार) बमोजिम मुद्दा चलाइनु व्याख्यात्मक कानूनको सिद्धान्त प्रतिकूल पनि थियो ।

छैठौं– चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल) इजलासले रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने निर्णय गर्‍यो, साँझ साढे सात बजेतिर । त्यसको केही मिनेट नवित्दै पक्राउ गर्न सभापति लामिछानेज्यूको घर पुगेको प्रहरीले ज्यादती मात्रै गरेन, ‘अन्तिम इच्छा’ नै सोध्यो । चैत २२ गते पक्राउदेखि चैत २५ गते जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा नबुझाउँदासम्म प्रहरीले तीन थरी बेहोराका फरक–फरक पूर्जी दिएर कानुनी शासनकै उपहास गर्‍यो ।

नेतृत्वको व्यक्तिगत मुद्दाले पार्टीको वैचारिक राजनीतिक एजेण्डालाई ओझेलमा पार्न थाल्यो र पार्टी नै व्यक्तिवादी चिन्तनले ग्रस्त हुन लाग्यो भने हामीले बैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्छ । तर, अहिले हामी यि दुवै अवस्थामा छैनौं । त्यसैले, पार्टी स्थापना गर्ने सभापतिज्यूविरुद्धका मुद्दा मामिलामा राजनीतिक र कानूनी प्रतिवादको निरन्तरता हाम्रो स्वाभाविक र आवश्यक निर्णय हो ।

सभापतिज्यूविरुद्ध तत्कालीन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्यो भन्ने हाम्रो तर्क र तथ्यसहितको दाबीमा आमजनताले पनि समर्थन गर्नुभएको प्रष्ट उदाहरण हो, हस्ताक्षर अभियान । अभियानमा करिब ४० लाख हस्ताक्षरकर्ताले तत्कालीन सरकारले लामिछानेज्यू विरुद्ध गरेको चरम अन्यायविरुद्ध आवाज मात्रै उठाएनन उहाँको कानूनी प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन दबाब पनि दिए ।

हस्ताक्षर अभियानमा जनताले अपार अपनत्व लिए पनि हामीले त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेनौं कि ? कतै हामीले नै प्रमाणित तथ्यलाई स्थापित र विस्तार गर्न प्रर्याप्त गृहकार्य गर्न सकेनौं कि ?

हिजोको प्रतिशोधी सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनले अपदस्त गरिसकेको छ । सभापति रवि लामिछानेज्यूले कानूनी प्रक्रियामा सहयोग गरिरहँदा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिशोधी भावना र कर्मविरुद्ध कत्तिको उभिन्छ र निर्णय गर्छ, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौं । अर्कातर्फ, न्यायिक प्रक्रिया हिजोको जस्तो दबावका कारण प्रभावित र सुस्त बनाइने छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

सरकार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक प्रतिशोधको निरन्तरता र अदालती प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब गरिएको शंका उत्पन्न हुँदा हाम्रो खबरदारीले फेरि निरन्तरता पाउने छ ।

(डीपी अर्यालको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट)

:

रवि लामिछाने रास्वपा
लेखक
राजनीतिक ब्युरो

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘कारागार प्रशासनकै आग्रहमा म निस्किएको हुँ’

‘कारागार प्रशासनकै आग्रहमा म निस्किएको हुँ’
जाँचबुझ आयोग ‘भदौ २४’ मा केन्द्रित हुन खोजेको हो?

जाँचबुझ आयोग ‘भदौ २४’ मा केन्द्रित हुन खोजेको हो?
रवि र छविको मुद्दामा जिल्लाको फाइल झिकाउन आदेश

रवि र छविको मुद्दामा जिल्लाको फाइल झिकाउन आदेश
रवि र छविको मुद्दा न्यायाधीशद्वय वासुदेव र ओमप्रकाशको इजलासमा

रवि र छविको मुद्दा न्यायाधीशद्वय वासुदेव र ओमप्रकाशको इजलासमा
रविको बयान लिइयो, ओली र लेखकको कहिले ?

रविको बयान लिइयो, ओली र लेखकको कहिले ?
जाँचबुझ आयोगमा रविको बयान- जेलबाट निस्कँदा जेलरलाई भेटिनँ, पत्रबारे थाहा छैन

जाँचबुझ आयोगमा रविको बयान- जेलबाट निस्कँदा जेलरलाई भेटिनँ, पत्रबारे थाहा छैन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित